Противостояние России и Запада приносит определенную выгоду Китаю, такая ситуация сложилась не впервые. Об этом младший научный сотрудник Центра изучения новейшей истории Китая ИКСА РАН Александр Ершов рассказал в программе «Что это было» на RTVI.

«Безусловно, выгода такая есть. Мы не будем обманываться и говорить, что такого нет. В общем-то, это выгода по разным направлениям», — заявил Ершов.

По словам эксперта, «прямое военное поражение России Пекину невыгодно». «Но затянувшийся конфликт приносит выгоду, с одной стороны, китайским производителям-промышленникам разного оборудования: беспилотников, другого оборудования», — пояснил Ершов.

Он отметил, что такое оборудование «поставляется в обе стороны». «На этот счет у нас тоже иногда задаются вопросом: «А почему так?». Но, с другой стороны, тут, как наши партнеры из США любят говорить: «Бизнес, ничего личного»», — добавил Ершов.

«С другой стороны, это противостояние между Россией и Западом, конечно же, позволяет оттянуть силы Запада и некоторым образом отвлечь внимание США от Китая», — продолжил собеседник RTVI.

По его мнению, КНР стала для Запада «чертиком из табакерки». «Они не рассчитывали, что Китай так разовьется и сделает свои технологии. Это должна была быть просто сборочная фабрика, которая делала бы то, что ей говорят, а тут вдруг случилась совершенно другая история», — подчеркнул Ершов.

Он напомнил, что во время «холодной войны» между СССР и США Китай также «извлекал определенную выгоду» из их противостояния.