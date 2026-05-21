Основная проблема при согласовании проекта газопровода «Сила Сибири — 2» из России в Китай — это проблема спроса. Такое мнение директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев высказал в эфире RTVI.

Между Москвой и Пекином есть разногласия по поводу цены поставок, сказал Белогорьев. «Здесь много разных спекуляций. До конца содержание переговоров неизвестно. Понятно, что Китай хочет купить подешевле, а Россия хочет продать подороже. Но мне не кажется, что ценовое противоречие в данном случае является основным», — отметил эксперт.

По его словам, «Китай любит торговаться», причем «торговаться жестко», но ключевая проблема — «проблема гарантии спроса».

«Китай не знает, нужен ли ему этот газ. В Китае противоречивая политика в отношении газовой отрасли. До конца непонятно, сколько газа нужно будет в 2030-е годы. Тем более, после 2035 года, когда этот газопровод может выйти на проектную мощность. Китай не готов брать на себя обязательства на такие большие объемы, а для России, чтобы проект был окупаемым, нужна мощность от 50 млрд куб. м в год», — пояснил Белогорьев.

«Сила Сибири — 2» — проектируемый трубопровод, который должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Китаем через территорию Монголии. Мощность газопровода составит до 50 млрд куб. м газа в год, примерная протяженность — около 6,7 тыс. км. Проектирование началось в 2020 году.

19—20 мая состоялся визит президента России Владимира Путина в Пекин, где российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия и Китай достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири — 2».

«Президент сегодня говорил на переговорах, что, в целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири — 2″ есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется», — заявил официальный представитель Кремля.

Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что «достигнуты договоренности по ускорению реализации» проекта «Сила Сибири — 2».