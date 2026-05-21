Президент США Дональд Трамп второй раз за неделю выразил намерение побеседовать с президентом Тайваня Лай Циндэ, тем самым подтвердив, что это не случайная оговорка. Прямой диалог станет беспрецедентным шагом для американского лидера и может осложнить отношения США с Китаем, откуда глава Белого дома только недавно вернулся, пишет The Guardian.

«Я поговорю с ним. Я разговариваю со всеми. Мы будем работать над этим, над тайваньской проблемой», — заявил глава Белого дома журналистам перед посадкой в самолет на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

До этого Трамп упомянул о необходимости поговорить с «человеком, который управляет Тайванем», когда возвращался в самолете из Пекина.

В ответ на свежее заявление американского лидера МИД Тайваня сообщил, что Лай Циндэ будет рад пообщаться, передает Reuters. По словам источника, знакомого с ситуацией, дата возможного телефонного разговора еще не назначена.

Китай, со своей стороны, после этих заявлений призвал США подходить к тайваньскому вопросу с «крайней осторожностью».

Вместе с тем риторика Трампа посылает Тайваню противоречивые сигналы, поскольку упоминание «тайваньской проблемы» перекликается с формулировками Пекина, говорится в публикации The Guardian.

Ранее военный аналитик RTVI Алексей Сочнев отметил, что Трамп уже привычно действует сообразно с позицией того собеседника, с которым говорил последним. По его словам, после визита в Китай «он говорил о Тайване так, будто через него вещал [председатель КНР] Си [Цзиньпин]».

Тема Тайваня была одной из ключевых на переговорах Трампа и Си во время визита американского лидера в Пекин 13-15 мая. После этого американский лидер отложил решение вопроса о поставках острову американских вооружений на сумму $14 млрд.

Президенты США и Тайваня не общались напрямую с 1979 года. Однако в конце 2016 года Трамп, уже избранный президентом на первый срок, но еще не вступивший в должность, в нарушение многолетней дипломатической традиции поговорил по телефону с тогдашним президентом Тайваня Цай Инвэнь. В результате правительство Китая подало жалобу властям США, а переходная команда Трампа постаралась преуменьшить значение этой беседы.