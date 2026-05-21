21-22 мая в шведском городе Хельсингборг собираются министры иностранных дел стран НАТО, чтобы завершить подготовку к саммиту Североатлантического альянса в Анкаре в июле. На встрече ожидается и госсекретарь США Марко Рубио, который может объявить о планах Вашингтона сократить свой вклад в планирование сил НАТО, отмечает Spiegel.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Вашингтон хочет объявить союзникам по НАТО о сокращении военных сил, которые США могли бы использовать для помощи европейским странам альянса.

Речь идет о модели вооруженных сил НАТО, в рамках которой страны-члены альянса в том числе определяют резерв имеющихся сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или любого другого крупного кризиса, к примеру, нападения на страну блока.

Кроме того, в конце апреля глава Белого дома Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты сократят численность американских войск в Германии. Изначально речь шла о выводе 5 тыс. военнослужащих, но потом Трамп сказал, что их будет «гораздо больше». Подобным шагом позже он пригрозил Италии и Испании.

«Мы знаем, что произойдут корректировки. США должны больше сместиться, например, в сторону Азии. Это будет происходить постепенно, структурированным образом», — заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД.

Он добавил, что США останутся вовлечены в дела Европы, например, когда речь будет идти о ядерном оружии или «обычной обороне». К тому же, по словам Рютте, «ротационные силы не окажут влияния на оборонные планы НАТО».

Отмечая на вопрос о вкладе США в модель сил НАТО, генеральный секретарь отметил, что дискуссия по этому поводу началась в 2025 году.