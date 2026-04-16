Президент США Дональд Трамп опять грозит вывести Соединенные Штаты из НАТО. После возвращения в Белый дом американский лидер не раз критиковал остальные страны за то, что те вносят мало денег в бюджет альянса. Теперь у него новый повод для недовольства: после того, как США и Израиль начали войну против Ирана, государства-члены НАТО отказались присоединяться к противостоянию. На этом фоне в мире вновь задумались об альтернативе блоку — на этот раз такой вариант рассматривают Европа и Канада. Подробности — в материале RTVI.

Трамп против НАТО

После того, как Трамп вновь стал президентом США, он принялся критиковать страны Североатлантического альянса за то, что они недостаточно тратят на общую оборону. По словам американского лидера, наибольший объем финансирования приходится именно на Штаты.

Еще в 2006 году государства-члены НАТО договорились выделять на оборонные расходы блока не менее 2% от своего ВВП. В 2025-м Трамп ужесточил позицию Вашингтона, призвав участников платить еще больше. В том же году на саммите альянса в Гааге союзники по НАТО согласились увеличить национальные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

«Они будут выделять не менее 3,5% ВВП ежегодно на базе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году на покрытие основных потребностей в области обороны и достижения целевых показателей НАТО в области потенциала. <…> Они будут отчислять до 1,5% ВВП ежегодно, в частности, на защиту критически важной инфраструктуры, оборону сетей, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, инноваций и укрепление оборонно-промышленного комплекса», — говорится на сайте НАТО.

При этом казалось, что Трамп на время оставил желание вывести Соединенные Штаты из блока. Однако война на Ближнем Востоке, которая началась 28 февраля 2026-го, вновь посеяла раздор в альянсе. Некоторые из союзников по НАТО (прежде всего — Испания) отказались предоставлять США свои военные базы и воздушное пространство. Кроме того, они не захотели присоединяться к Вашингтону в американской блокаде Ормузского пролива, отмечает Reuters.

«Союзники по НАТО, включая Великобританию и Францию, заявили, что не будут подключаться к конфликту, участвуя в блокаде, и вместо этого говорят, что работают над [своей] инициативой по открытию пролива, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти», — отмечает агентство.

9 апреля Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что Трамп раздумывает над тем, чтобы вывести часть американских войск из Европы.

Выйти нельзя остаться

В начале апреля Дональд Трамп заявил, что рассматривает вариант вывода США из НАТО. Его позицию поддержал госсекретарь Марко Рубио.

«К сожалению, нам придется провести ревизию и посмотреть, продолжает ли этот альянс, который долгое время хорошо служил стране, выполнять свою функцию или же он превратился в улицу с односторонним движением», — сказал глава Госдепартамента в интервью Fox News.

По его словам, Соединенные Штаты «пересмотрят ценность НАТО» для страны после того, как завершится война с Ираном. При этом Рубио отметил, что окончательное решение будет за президентом.

«НАТО не поддержало нас, и не поддержит нас в будущем!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social 15 апреля.

Как отметил беседе с RTVI американист Алексей Забродин, Дональд Трамп «живет в свободной стране и может говорить почти все, что ему вздумается». Однако он «не может делать все, что пожелает его импульсивная натура».

«В США, несмотря на натиск нынешней администрации, скрепят, но по-прежнему работают институты, а американский президент хотя и могуч, но не всесилен. Обидевшись на союзников за то, что те, по сути, отказались помогать Вашингтону в начатой им операции против Ирана, Трамп усилил антинатовскую риторику и чуть ли не открытым текстом грозит выйти из альянса», — напомнил эксперт в разговоре с RTVI.

По словам Алексея Забродина, загвоздка состоит в том, что, в отличие от остальных членов НАТО, Вашингтону сделать это не так просто. Дело в том, что Статья 13 Североатлантического договора гласит, что участник соглашения должен официально уведомить США — хранителя договора — о намерении покинуть альянс, после чего Вашингтон оповещает об этом остальных.

«Получается немного психоделическая картина, когда правительство США должно будет уведомить Госдепартамент США о желании США выйти из НАТО. Впрочем, этот момент вполне преодолим. А вот преодолеть закон, подписанный экс-президентом Джо Байденом в 2023 году и запрещающий главе Белого дома покидать альянс без поддержки 2/3 Сената, у нынешней администрации не получится», — объяснил американист.

В 2023 году Конгресс принял закон, запрещающий президенту США выводить страну из НАТО в одностороннем порядке. Это положение было включено в Закон о национальной обороне и подписано Байденом. А инициаторами тогда выступили сенатор-демократ от Вирджинии Тим Кейн и нынешний госсекретарь Марко Рубио, который в то время был сенатором от Флориды.

К тому же против выхода США из НАТО выступает большинство американцев. Согласно апрельскому опросу Pew Research Center, 59% граждан Соединенных Штатов считают участие страны в Североатлантическом альянсе выгодным.

«Хотя этот показатель и просел за последние годы, рисковать перед промежуточными выборами в Конгресс, которые республиканцы и без того рискуют проиграть, вряд ли было бы разумно. Скорее, возможен сценарий, при котором Трамп номинально остается в альянсе, но сводит до минимума участие в нем. Он может даже приехать на саммит, войти и тут же выйти из здания, запостив очередную нейрокартинку об этом без преувеличения серьезном шаге», — предположил Алексей Забродин.

По словам эксперта, все это означает лишь одно: отношения Вашингтона и остальных членов НАТО в ближайшие пару лет будут, мягко говоря, напряженными. Однако если их переждать, то, весьма вероятно, следующий президент окажется «более традиционен в своих представлениях о прекрасном» — будь то республиканец или демократ, заключил эксперт.

НАТО 2.0

Несмотря на то, что Трамп еще официально ничего не сделал, чтобы вывести США из альянса, страны Европы — и не только — начали всерьез задумываться о создании альтернативного военного блока.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что европейские государства и Канада обсуждают некое «европейское НАТО» на тот случай, если Вашингтон все же решит покинуть альянс. По данным издания, этот план предполагает, что даже после выхода США военные структуры НАТО продолжат использоваться американцами.

Как отмечает WSJ, обсуждения, в которых, в частности, участвуют Великобритания, Франция, Польша и скандинавские государства, ведутся неофициально — за ужинами, на которых присутствуют официальные лица.

Сейчас структура Североатлантического альянса выстроена вокруг лидерства Соединенных Штатов в НАТО, причем практически на всех уровнях. Те, кто занимается разработкой «европейского НАТО», хотят привлечь больше европейцев к командно-контрольным функциям блока, а также дополнить военные ресурсы США теми, что есть у Европы.

Собеседники WSJ рассказали, что поводом для начала обсуждений стала, в частности, позиция канцлера Германии Фридриха Мерца, который сомневается в надежности Вашингтона как союзника.

Впрочем, это не единственная попытка Европы сепарироваться от Соединенных Штатов в военном плане. В марте 2025 года издание Politico писало о том, что некоторые депутаты Европарламента предлагали странам ЕС создать единую армию Евросоюза.

В феврале 2026-го еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна создать европейский оборонительный союз.

«Европейская ответственность за оборону требует институциональной структуры для нашего сотрудничества. [Это] Европейский оборонный союз», — сказал он на заседании Европарламента в Страсбурге.

По словам Кубилюса, Европа должна заменить американские стратегические инструменты своими, в том числе те, которые связаны со сбором данных космической разведки и c дозаправкой самолетов в воздухе.