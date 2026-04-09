Бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент заявил, что США могут выйти из НАТО, чтобы поддержать Израиль в потенциальном конфликте с Турцией в Сирии. Об этом Кент написал в соцсети X. По его словам, даже выход из альянса не освободит Вашингтон от ограничивающих обязательств, однако даст возможность занять нужную сторону.

В публикации в соцсети X Кент отметил, что США могут принять такое решение, «чтобы поддержать Израиль, когда Турция и Израиль наконец столкнутся в Сирии».

«К сожалению, выход из НАТО не будет означать освобождение от связей, ограничивающих нашу свободу. Мы выйдем из НАТО, чтобы поддержать Израиль, когда Турция и Израиль наконец столкнутся в Сирии.

Все это происходит после того, как мы организовали свержение светского сирийского правительства и назначили президентом бывшего лидера «Аль-Каиды»*/ИГИЛ*. Пора прекратить играть в поджигателя и пожарного на Ближнем Востоке; это того не стоит», — написал Кент.

Unfortunately leaving NATO won’t be to avoid foreign entanglements, we’ll be leaving NATO so we can side with Israel when Turkey & Israel eventually clash in Syria. This is after we helped topple the secular Syrian gov & installed a former AQ*/ISIS* leader as president. Time to… https://t.co/hfYTLd4J87 — Joe Kent (@joekent16jan19) April 9, 2026

На фоне этих заявлений администрация Дональда Трампа продолжает критиковать союзников по НАТО. Президент США ранее назвал альянс «бумажным тигром» и заявлял о намерении пересмотреть участие страны в организации.

По информации Wall Street Journal, Вашингтон рассматривает меры в отношении отдельных членов альянса. При этом Трамп отдельно отметил Турцию, заявив, что она «поступила фантастически» и назвал Реджепа Тайипа Эрдогана «великим лидером».

Джо Кент — бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом и главный советник президента по противодействию терроризму, прослуживший 20 лет в армии США с 11 боевыми антитеррористическими командировками в составе 75-го полка рейнджеров, Сил специальных операций и Командования специальных операций армии США. Удостоен шести Бронзовых звезд. Жена Кента Шеннон Кент, старший главный корабельный специалист ВМС погибла при ударе ИГИЛ* в Сирии в 2019 году. Кент всегда был близким соратником Трампа и стал первым высокопоставленным американским чиновником, покинувшим администрацию из-за конфликта с Ираном в марте 2026 года. Объявляя о своей отставке Кент заявил, что «совесть не позволяет ему поддерживать войну с Ираном», который «не представлял непосредственной угрозы» для США. Это утверждение в Белом доме резко отвергли.

*признаны террористическими организациями и запрещены в России