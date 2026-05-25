Администрация Дональда Трампа назначила более 80 новых федеральных судей по миграционным вопросам. Таким образом власти США хотят ускорить процесс депортации и усилить меры по борьбе с нелегальной миграцией, передает CBS News.

Систему миграционных судов США курирует Министерство юстиции, именно оно привело к присяге 77 постоянных и пять временных миграционных судей. По словам чиновников ведомства, это самый большой состав миграционных судей в истории министерства.

В 2025 году администрация США уволила десятки миграционных судей по всей стране: когда Трамп вступал в должность, их было более 700, а к началу 2026 года осталось менее 600. Уволенные судьи утверждали, что лишились работы из-за недостаточного количества решений о депортации или за защиту интересов мигрантов.

Сейчас Минюст принял решение, что необходимо снова расширять штат миграционных судей и доводить его до численности около 700 человек.

Миграционные судьи не являются частью судебной системы США. Они наемные работники, которые подчиняются Министерству юстиции. Учитывая то, что миграционные судьи относятся не к судебной ветви власти, а к исполнительной, они не являются в полной мере непредвзятыми: администрация Трампа публично называла их «судами депортации» в вакансиях и призывала кандидатов «вершить правосудие» в отношении «преступных нелегальных мигрантов», пишет CBS News.

Дональд Трамп развернул масштабную депортационную кампанию в США. Президент пытался реформировать систему миграционных судов, поскольку сейчас перед высылкой мигранты должны сначала получить постановление — это несколько оттягивает срок самой депортации. Минюст за последний год сильно ограничил возможности для миграционных судов предоставлять убежище иностранцам, которым грозит депортация. То же касается и иных форм защиты, в том числе возможности освобождать лиц, находящихся под стражей Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), под залог.

Большинство новых миграционных судей, принесших присягу в мае 2026 года, по данным CBS News, ранее работало юристами Иммиграционной и таможенной полиции, а также прокурорами, военными юристами или служили в армии. Только некоторые работали судьями на уровне штатов или местных органов власти, либо имели частную юридическую практику.

Грег Чен, старший директор по связям с правительством в Американской ассоциации иммиграционных юристов, обвинил администрацию Трампа в попытке «принудить» миграционных судей стать «инструментами правоприменения, а не беспристрастными арбитрами». Он также высказал уверенность в том, что миграционные суды при администрации Трампа не являются справедливыми и независимыми, а вместо этого «полностью контролируются президентом, который лишил их власти и использует их для проведения своей кампании по массовой депортации».