С начала президентского срока Дональда Трампа Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала около 400 тыс. человек по обвинениям в нарушении миграционного законодательства. В Институте Брукингса (Brookings Institute) оценили, сколько детей могли оказаться разлученными с родителями в результате таких действий, а также описали их возможную судьбу.

Из 400 тыс. задержанных с начала работы администрации Дональда Трампа около 60 тыс. человек до сих пор находятся под стражей, сообщают авторы исследования. В основном задерживают и зачастую впоследствии депортируют взрослых, но дети тоже страдают — разлука с родителями всегда сказывается на ребенке. Достоверных данных о числе задержанных или депортированных людей, которые имеют детей, нет, как и сведений о том, что происходит с детьми тех, кто оказался под стражей и был выдворен из страны.

Скольких детей коснулись депортации родителей-мигрантов

По оценкам Института Брукингса, более 145 тыс. детей — граждан США могли столкнуться с задержанием одного из родителей с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Более 22 тыс. из них могли быть разлучены с обоими родителями в результате миграционной политики Штатов.

Исследование концентрируется на судьбе задержанных в США мигрантов и их детей, так как о них информации больше, чем о депортированных, отмечают в Институте Брукингса.

Методология исследования основана на использовании интерактивного прогностического инструмента, который генерирует оценку числа детей, предположительно пострадавших от задержания их родителей. Эти оценки приблизительны, уточняют авторы работы. Для оценки числа детей, пострадавших от задержания родителей, использовались демографические характеристики задержанных, сопоставленные с данными Американского обследования сообществ (American Community Survey).

Исследование ProPublica, проведенное после арестов женщин, чьи дети уже были гражданами США, показывает, что 60% женщин были депортированы, только 17% оставались в статусе задержанных к концу исследования. Таким образом, разлука с родителями обычно становится долговременной, и это сильно травмирует ребенка.

В ICE существует директива о задержании родителей, которая обязывает службу обязательно спрашивать о родительском статусе тех, кого она задерживает. Однако, как пишет Институт Брукингса, мигрантов зачастую не спрашивают об их детях, а некоторые избегают упоминать детей, опасаясь негативных последствий. Министерство внутренней безопасности (DHS) сообщает, что в 2025 финансовом году были задержаны 18 277 мигрантов, имеющих детей в США, но эта цифра почти наверняка сильно занижена, считают авторы исследования.

Что известно о детях задержанных мигрантов

В Институте Брукингса также описали некоторые характеристики семей, которых коснулись задержания. 36% детей, пострадавших от задержания родителей, младше шести лет, столько же — в возрасте от шести до 12 лет, еще 27% — в возрасте от 13 до 17 лет.

Поскольку речь в исследовании во многом идет о детях, которые, в отличие от родителей, имеют гражданство США, Институт Брукингса также анализировал гражданство задержанных родителей. Почти у 54% таких детей родители были из Мексики, у 15% — из Гватемалы, у 10% — из Гондураса. Также среди стран происхождения родителей другие страны Латинской Америки и Карибского бассейна (8,4%), Сальвадор (5,8%) и Эквадор (2,3%).

Для определения предположительного места жительства детей исследователи Института Брукингса использовали место ареста родителя. Самая высокая доля детей — граждан США, чьи родители подверглись задержанию миграционной службой, приходится на Вашингтон (6,9 на 1000 детей) и Техас (5 на 1000 детей).

Где сейчас эти дети

О том, что происходит с детьми — гражданами США после задержания их родителей-иностранцев известно очень мало. Если ребенок не имеет американского гражданства, его могут депортировать вместе с семьей, но таких случаев меньшинство. В Институте Брукингса говорят, что детям-американцам только в редких случаях разрешают отправиться в страну происхождения родителей вместе с ними — правительство не публикует данные о перевозке таких детей за рубеж.

Местные сообщества советуют родителям-мигрантам составить план действий на случай своего задержания, например, назначить близкого друга или родственника из США, который сможет позаботиться о ребенке. Большинство родителей предпочитает не связываться с системой защиты детей, даже если у них нет качественных вариантов ухода за ребенком. Только небольшая часть детей, чьи родители были задержаны миграционной службой, оказываются в приемных семьях, считают в Институте Брукингса. Однако система регистрации дел в опеке, связанных с миграционным статусом родителей, очень несовершенна.

Исследователи предполагают, что около 22 тыс. детей остаются дома одни из-за задержания родителей. Только 5% (около тысячи) таких детей, вероятно, получают помощь от системы защиты детей.

«На основании интервью с общественными организациями и агентствами по защите детей мы предполагаем, что большинство детей задержанных живут с родственниками и друзьями или, возможно, покидают страну. Обращение в службу защиты детей рассматривается как крайняя мера», — говорится в исследовании.

Сама миграционная служба — ICE — не принимает непосредственного участия в обеспечении благополучия детей задержанных. В органы опеки они обращаются только в том случае, если дети присутствуют при аресте и возможности немедленно обеспечить им альтернативный уход нет.

Сколько детей в группе риска

Число детей, у которых есть гражданство США, но их родители были задержаны как мигранты, может быть существенно выше 145 тыс., о которых пишет Институт Брукингса. В организации отмечают, что около 13 млн взрослых в США сейчас не имеют документов или находятся в переходном статусе. В их семьях содержится более 4,6 млн детей — граждан США. И все они находятся в группе риска и в любой момент могут быть разлучены с родителями — одним или обоими — из-за действий миграционной полиции.