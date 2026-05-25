Аккумуляторные батареи давно вышли за рамки потребительской электроники. Сегодня это стратегическое оружие. Они питают военные дроны, системы радиоэлектронной борьбы, роботизированные комплексы и подводные беспилотники. И именно здесь у Вашингтона — серьезная проблема: в этой гонке безоговорочно лидирует Пекин. Чтобы обеспечить превосходство на поле боя, США нужна новая стратегия. Издание Atlantic Council проанализировала ситуацию на аккумуляторном фронте.

Авторы анализа Джозеф Вебстер и Кайл Чан.

Вебстер — старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета. Чан — научный сотрудник Института Брукингса, специализирующийся на технологиях и промышленной политике в Китае.

Китай уже победил

Сегодня Китай производит более 80% мировых аккумуляторов. В сегменте литий-железо-фосфатных (LFP) батарей, которые стремительно становятся отраслевым стандартом для электромобилей и накопителей энергии, доля Китая в производстве катодов достигает 98%.

Этого Пекин добился через проверенный арсенал промышленной политики: государственные субсидии закрепили за китайскими компаниями доступ к критически важным минералам, щедрые льготы и протекционистские меры дали им преимущество перед конкурентами, а масштабная государственная программа перевода транспорта на электротягу создала огромный внутренний рынок сбыта — и одновременно плацдарм для глобальной экспансии.

Результат не заставил себя ждать. В 2023 году на долю Китая пришлось 74% мирового экспорта аккумуляторных блоков и компонентов. И это при том, что цены продолжают падать: в 2024 году стоимость LFP-ячеек в Китае обвалилась на 51% по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам, к 2030 году производственные мощности Китая превысят 4800 гигаватт-часов — более чем вдвое больше нынешнего уровня.

Почему это угроза для американских военных

Может показаться, что речь идет о рынке электромобилей. Но это иллюзия. Гражданское превосходство Китая в аккумуляторных технологиях напрямую усиливает его военный потенциал: энергетическая плотность батарей и скорость их зарядки имеют огромное значение на поле боя.

Более быстрая зарядка увеличивает количество боевых вылетов — в частности, тяжелых квадрокоптеров-бомбардировщиков (агродроны «Баба-яга»), которые активно применяет Украина. Высокая скорость разрядки критически важна для оружия направленной энергии — лазерных систем против дронов, ракет и скоростных катеров.

На земле картина не менее показательная. На одном из украинских фронтов около 80% раненых эвакуируются с помощью наземных роботов на аккумуляторной тяге. Электрические двигатели практически бесшумны — колоссальное тактическое преимущество перед техникой с ДВС. В районе Покровска до 90% всего снабжения у ВСУ доставляется беспилотными наземными роботами.

Обойти Китай, а не догнать его

Американские аналитики признают, что в конкуренции по масштабам производства существующих аккумуляторов — прежде всего LFP — США практически не имеют шансов. Но у Вашингтона может быть другой путь.

Ключевая идея, авторы называют ее «прыжок лягушки», заключается в том, что вместо того чтобы наверстывать отставание в тех технологиях, где Китай уже доминирует, США должны сделать ставку на следующее поколение батарей — твердотельные и литий-серные. Эти технологии не только обещают принципиально более высокую энергетическую плотность, но и не зависят от графита — сырья, производство которого контролирует Китай.

Авторы доклада — Джозеф Уэбстер и Кайл Чан — призывают Вашингтон сформулировать национальную аккумуляторную стратегию и реализовать своего рода «лунную программу» для коммерциализации передовых химий. Прежние стратегические планы были фрагментированы: военные и гражданские применения рассматривались раздельно, а не комплексно.

Важен и союзнический фактор. США в одиночку едва ли смогут тягаться с Китаем по масштабам. Однако совместные исследования и производство с союзниками — Южной Кореей, Японией, странами НАТО и Австралией — способны нейтрализовать это преимущество.

Что на кону

Достижения в области высокоэнергетических и быстроразрядных батарей могут позволить создать оружие направленной энергии, включая лазеры для борьбы с беспилотниками и, в конечном итоге, более мощные системы, полезные для перехвата приближающихся ракет. Кроме того, автономность сверхбольших подводных аппаратов и дизель-электрических подводных лодок коалиции ограничена необходимостью подзарядки батарей; более энергоемкие батареи могли бы позволить подводным лодкам дольше обходиться без использования шноркелей.

Солдаты армии США обычно несут около 9,5 кг батарей на 72-часовую миссию, пишут авторы доклада, а усовершенствованные батареи могли бы снизить тепловой риск, уменьшить требования к весу или позволить солдатам нести более совершенное оборудование, такое как беспилотники с видом от первого лица.

Вывод аналитиков: США проигрывают Китаю в аккумуляторной гонке по многим направлениям. Продолжать инвестировать лишь в литий-ионные проекты — ошибка, так как сейчас, по их мнению, лучший момент для создания национальной аккумуляторной стратегии.