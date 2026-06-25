Ключевая ставка в 2027 году может снизиться до 6-7% годовых, а ставка по ипотечным кредитам будет не выше 10%, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, однако опрошенные RTVI его коллеги по палате парламента давать прогнозы не рискуют.

«Центральный банк аккуратно снижает ключевую ставку, исходя из инфляционных процессов. Я думаю, что ключевая ставка в 2027 году опустится до 6-7%, следовательно, ипотечные кредиты будут не дороже 10%», — сказал RTVI Аксаков.

В своей оценке глава профильного комитета Госдумы опирается на «решения, которые были у правительства, приняты при рассмотрении трехлетнего федерального бюджета».

«Соответственно, если параметры трехлетнего бюджета будут изменены, например, дефицит бюджета будет увеличен, то, очевидно, задача, которую поставил перед собой ЦБ, вряд ли будет выполнена. И тогда и ключевая ставка будет уже не такой, как я прогнозировал», — уточнил прогноз парламентарий.

По его мнению, «в целом сейчас экономика работает нормально, просто внешние факторы влияют: спецоперация, действия, связанные с атаками на наши нефтеперерабатывающие заводы».

«Но сама перестройка экономики, приспособление к той ситуации, в которой мы находимся, происходит, и бизнес начинает производить больше товаров. Соответственно, когда предлагается больше товаров, то они по цене становятся дешевле. Ну и самое главное, что Центральный банк очень грамотно проводит денежно-кредитную политику, которая позволяет надеяться на то, что действительно инфляция будет ниже в следующем году, а это позволит снизить ключевую ставку», — сказал Аксаков.

Он напомнил, что регулятор поставил себе задачу довести инфляцию до 4% в 2027 году.

«Исходя из этого делаю прогноз. Если Центральный банк выполнит задачу по снижению инфляции до 4%, то ключевая ставка будет в тех параметрах, которые я назвал», — добавил глава комитета.

Какой ставка быть не должна

Абсолютно точно двузначной ключевая ставка быть не должна, высказал свою позицию RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Я прогнозами не занимаюсь, но абсолютно точно такой ключевая ставка быть не должна. Она должна быть приближена к реальной инфляции. Если у нас инфляция будет, например, 5%, значит, ставка должна быть в районе 6% или около того, как во всем мире — инфляция плюс процент. Вот это разумно. А насколько победит разум, это уже за пределами моей компетенции. Разум, логика, здравый смысл если возобладают, то вот как я сказал, так и будет», — заявил Гартунг.

Он отметил, что надежду на снижение ключевой ставки не теряет, но все упирается в то, как будет решена проблема дефицита бюджета.

«Три фактора: дефицит бюджета, аппетиты естественных монополий и кредитно-денежная политика. Если мы решим, то тогда все будет хорошо», — сказал глава комитета Госдумы.

«Стечение обстоятельств и настроений»

С нашим Центральным банком невозможно давать прогнозы по ключевой ставке и, соответственно, по размеру ставки по ипотеке, заявила RTVI член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

«Я прогнозы с нашим центральным банком давать не могу, потому что это совершенно бесполезная тема. Тут подходит знаменитая фраза из «Семнадцати мгновений весны», что нельзя понять логику непрофессионала», — заявила Дмитриева.

По ее мнению, сейчас ключевая ставка ЦБ РФ «не определяется даже потребностями текущей ситуации, а фактически определяется политико-психологической обстановкой».

«То есть, если давление оказывается очень сильное со стороны предпринимательского сообщества и общества, и результаты оказываются слишком плачевные, то они находят причины для того, чтобы объяснить снижение ключевой ставки, что якобы они добились результатов по снижению инфляции», — пояснила Дмитриева.

При разумной политике ключевая ставка должна складываться из размера инфляции плюс один-полтора процента, и, говорит парламентарий, «если следовать этой логике, если они объявили инфляцию 5-6%, то тогда она и сейчас должна была быть около 7% уже давно».

«А на 2027 год у меня нет прогноза. Это стечение обстоятельств и общественных и деловых настроений», — отметила депутат.