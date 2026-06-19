Банк России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Такое решение было принято на состоявшемся сегодня заседании Совета директоров регулятора, сообщается в его телеграм-канале.

По данным торгов, рубль отреагировал на это сообщение ростом курса, передает ТАСС.

По итогам заседания запланирована пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в ходе которой она обоснует причины решения по ставке и даст характеристику текущего состояния национальной экономики в контексте макроэкономических тенденций и мировой повестки.

Снижение ключевой ставки по итогам сегодняшнего заседания было ожидаемым: его прогнозировали многие эксперты, указывая на замедление инфляции, позитивные последствия ближневосточного конфликта для российской экономики и укрепившийся рубль.

По оценке экономистов, оставлять ставку на прежнем уровне без изменений было бы опрометчиво, поскольку может привести к избыточному охлаждению отечественной экономики.

Нынешнее снижение ставки стало уже девятым подряд. Смягчать денежно-кредитную политику Центробанк начал год назад, когда ключевая ставка находилась на уровне 21%. Во всех случаях Набиуллина, обосновывая эти решения, указывала на ослабление инфляционного давления — впрочем, недостаточное для более серьезных шагов в сторону послабления ДКП.

Основная цель изменения ключевой ставки — достижение и поддержание ценовой стабильности (в России целевой уровень инфляции — 4% в год) при сохранении устойчивого развития экономики. Решения по размеру ставки принимаются Советом директоров Банка России восемь раз в год.