Банк России на заседании в пятницу, скорее всего, снизит ключевую ставку девятый раз подряд — до 14%. К такому выводу пришли 10 из 11 экономистов, опрошенных Bloomberg.

Решение будет объявлено в 13:30. В 15:00 глава Банка России Эльвира Набиуллина проведет брифинг с разъяснениями и анализом текущей ситуации в национальной экономике. Bloomberg отмечает, что все такие заседания на протяжении последнего года — после начала смягчения денежно-кредитной политики — завершались решением снизить ставку.

Замедление инфляции позволяет ЦБ продолжить смягчение. Война в Иране вызвала резкий рост нефтяных доходов России, что укрепило рубль, удешевило импорт и сдержало рост цен.

В мае инфляция замедлилась до 5,3% — это самый низкий показатель почти за три года. Инфляционные ожидания населения тоже снизились. Сезонно скорректированный месячный рост цен оказался заметно ниже целевого уровня ЦБ (4% в годовом выражении).

«Ключевой особенностью текущего момента является то, что последние данные по инфляции и экономической активности, наряду с сильным рублем, обеспечивают достаточную уверенность для продолжения смягчения денежно-кредитной политики», — пояснила экономист Ольга Беленькая.

Однако, по ее словам, обеспечившие снижение инфляции факторы носят временный характер, а в среднесрочной перспективе инфляционные риски остаются высокими — в том числе с учетом ситуации с бензином и роста цен на топливо.

Тем не менее сохранение ставки без изменений сейчас создало бы излишнее охлаждение экономики, считает Беленькая.

Bloomberg отмечает и влияние бюджетной политики: даже при росте нефтяных доходов дефицит бюджета РФ растет — и, по словам главы Минфина Антона Силуанова, в этом году превысит плановые показатели. Минэкономразвития в прошлом месяце ухудшило прогноз экономического роста на 2026 год — с 1,3% до 0,4%.

В первом квартале экономика России, по данным ЦБ, сократилась на 0,2% — это первое падение за три года. Восстановление идет неравномерно: ориентированные на экспорт сырьевые отрасли показывают рост — как и импортеры, которым выгоден крепкий рубль, но зависимые от инвестиций отрасли и производства, не связанные с госзаказами, показывают слабые результаты.