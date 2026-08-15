Марокканская полиция заблокировала попытку нескольких сотен мигрантов из стран Африки к югу от Сахары пересечь границу с испанской Сеутой. Об этом сообщает El País.

Силы безопасности Марокко применили дубинки и разогнали скопления людей, собравшихся на окраинах города Кастильехос примерно в 3 км от пограничного перехода.

Над местом кружил вертолет, десятки человек были задержаны и вывезены автобусами вглубь страны, в том числе в Уарзазат, находящийся более чем в 800 км от границы.

Попытки нелегалов пересечь границу начались около шести утра, но усиленные наряды марокканской полиции, армии и вспомогательных сил не позволили им осуществиться.

В отличие от событий 30-31 июля, когда через границу в Сеуту проникли около 80 тысяч человек, сегодня в районе границы не было замечено крупных групп марокканских мигрантов.

Власти Марокко стянули к границе тысячи военнослужащих и полицейских, установив на подходах к КПП «Эль-Тарахаль» мощные кордоны. Только на одном участке были сосредоточены до 70 силовиков в камуфляже и черной форме, с щитами и шлемами, часть из которых провела ночь в палатках.

Испанские власти также усилили охрану границы. На подступах к пограничному переходу «Эль-Тарахаль» дежурят десятки военнослужащих Испанского легиона, гражданской гвардии и национальной полиции, которые перекрыли подходы к пляжу и холмам.

В Меллиле, где тоже ожидались попытки прорыва, обстановка оставалась спокойной, хотя полицейское присутствие было значительно усилено обычного, а на въездах установлены новые заграждения.

Политическая напряженность вокруг миграционного кризиса тем временем усилилась. Премьер-министр Италии Антонио Таяни заявил, что Испании следует обеспокоиться ситуацией в Марокко, а не контролировать итальянские порты.

Ранее Италия в одностороннем порядке приостановила Шенгенское соглашение в отношении Испании, в ответ на что Мадрид ввел аналогичные ответные меры, ужесточив контроль на границах.

Президент автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала испанского премьера Педро Санчеса «безответственным предателем», обвинив в том, что он «позволил Испании быть захваченной террористами». Она заявила, что правительство страны «не желает идентифицировать» прибывающих мигрантов.

В Сеуте сохраняется напряженная обстановка: более 5 тысяч мигрантов, включая около 2,5 тысячи несовершеннолетних, остаются в городе после июльского прорыва. Среди них массово распространяются инфекционные заболевания, включая чесотку. Их статус до сих пор не определен, и власти рассматривают возможность депортации.

Город, население которого составляет около 83 тыс. человек, до сих пор не оправился от последствий кризиса. Утром в субботу на границе сохранялась напряженная тишина, прерываемая лишь прибытием военных грузовиков, а пограничный переход КПП «Бени-Ансар» со стороны Мельильи был практически пуст.