Минцифры обсуждает механизм, при котором большие модели искусственного интеллекта будут проверять независимые лаборатории на соответствие российским законам и традиционным духовно-нравственным ценностям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в IT-отрасли и собеседника в министерстве.

Обсуждения, по данным газеты, проходили в конце июля — начале августа на площадке АНО «Цифровая экономика».

Речь идет о подзаконных актах к принятому 26 июля закону об ИИ. Для больших моделей он вводит два специальных статуса — суверенной и национальной. Чтобы их получить, разработчик должен подтвердить, что система соответствует законодательству и традиционным ценностям. Как именно будет устроена эта процедура, еще предстоит определить правительству.

О том, что правила проверки подготовят Минцифры, ФСБ и ФСТЭК, 7 июля говорил замглавы министерства Иван Лебедев во время первого чтения законопроекта в Госдуме. По его словам, первый проект архитектуры таких норм уже готов.

Отдельный документ со списком ценностей выпускать не планируют: их перечень уже закреплен в указе президента № 809, отмечают источники «Ведомостей». Вместо этого для проверки моделей хотят разработать специальные бенчмарки.

Предполагаемая схема выглядит так: разработчик подает заявление, описание архитектуры модели и механизмов фильтрации контента, после чего лаборатория тестирует ответы системы и проверяет, можно ли обойти ограничения с помощью промпт-инъекций. Затем заключение передают в правкомиссию по цифровизации. Положительный результат станет одним из условий для присвоения особого статуса и получения господдержки — например, доступа к госзакупкам и крупным IT-проектам.

Проверка коснется не всех моделей на рынке, а только тех, что претендуют на специальный статус и связанные с ним преференции, включая доступ к данным госсистем и приоритетное использование в отдельных сферах. В АНО «Цифровая экономика» ранее называли среди первых таких направлений образование и госуслуги.

По данным собеседников газеты, экспертизу, вероятно, будут проводить несколько аккредитованных лабораторий, а не одна структура. Предполагается, что сначала разработчик сам тестирует модель по общей риск-ориентированной методике, а затем внешний центр оценивает результаты и при необходимости перепроверяет устойчивость системы. Окончательное решение о присвоении статуса останется за Минцифры, а безопасность для госсистем отдельно оценят ФСБ и ФСТЭК.

В министерстве сообщили «Ведомостям», что пакет подзаконных актов еще согласовывается и дорабатывается с учетом предложений бизнеса и экспертов, поэтому окончательная схема пока не утверждена.

Опрошенные газетой участники рынка в целом поддерживают идею внешней экспертизы, но указывают на риск слишком расплывчатых критериев. По их мнению, снизить его можно за счет прозрачной методики, нескольких конкурирующих лабораторий, возможности апелляции, сроков действия сертификатов и публичного реестра заключений.

«Ведомости» напоминают, что в России уже действует практика штрафов за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В марте 2024 года суд в Петербурге оштрафовал Okko на 1 млн рублей, в августе 2025-го Таганский суд Москвы назначил «Кинопоиску» штраф 3 млн рублей, а в феврале 2026 года — еще 3,5 млн по той же статье.