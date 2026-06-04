По итогам года ключевая ставка Центробанка может опуститься до уровня в 12% и даже ниже. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях ПМЭФ.

Аксаков напомнил, что на осень запланирована индексация тарифов. По его словам, это может повысить оценку россиянами будущей инфляции. На этом фоне, заявил депутат, Банк России с большой вероятностью замедлит снижение ставки.

Глава комитета по финансовому рынку добавил, что даже при наиболее оптимистичном сценарии и устойчивом замедлении инфляции ставка может снизиться до 10—11%.

Исходя из текущих умеренно позитивных данных по инфляции, Аксаков предположил, что на ближайшем заседании ЦБ ставку могут снизить на 0,5—1 процентный пункт — до 13,5—14%.

В начале марта бывший заместитель министра финансов России Олег Вьюгин заявил в беседе с RTVI, что к концу 2026 года ключевую ставку могут снизить до 10—12%.

В начале марта бывший заместитель министра финансов России Олег Вьюгин заявил в разговоре с RTVI, что к концу 2026 года ключевую ставку могут понизить до 10-12 п.п. Он пояснил, что для этого необходимо, чтобы исполнялся ранее принятый план бюджета.

Вьюгин также уточнил, что для «нормального» состояния экономики и промышленности ключевая ставка должна снизиться до 7% при инфляции на уровне 4%. Экономист признал, что в 2026 году таких показателей достичь не удастся.