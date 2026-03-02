Ключевая ставка Центробанка России может снизиться до 10-12% к концу 2026 года. Такое мнение экономист, бывший замминистра финансов Олег Вьюгин высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Центральный банк будет очень осторожно снижать ставку. При плане бюджета, который принят, если он будет исполняться, то в конце года, я думаю, ставка 10—12% вполне реальна», — сказал Вьюгин.

Чтобы промышленность и экономика чувствовали себя «более-менее нормально», ключевая ставка должна быть на уровне 7%, продолжил экономист. «При этом инфляция будет, скажем, 4%», — отметил Вьюгин.

По мнению собеседника RTVI, в 2026 году таких показателей ждать не стоит.

С октября 2024 года по июнь 2025-го ключевая ставка ЦБ держалась на рекордном уровне 21%. После этого Банк России несколько раз подряд снижал показатель. Последний раз это произошло в феврале 2026 года — ключевую ставку понизили с 16% до 15,5% годовых.

Базовый сценарий Центробанка предполагает, что в течение года средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13,5—14,5%. Инфляция в 2026-м, согласно прогнозу ЦБ, снизится до 4,5—5,5%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 20 марта.