Банк России понизил ключевую ставку на 50 б. п., с 16% до 15,5% годовых. Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 13 февраля. Это уже шестое понижение ставки подряд.

В пресс-релизе Банка России указывается, что в январе 2026 года рост цен «значимо ускорился» под влиянием «разовых факторов».

«Повышение НДС, акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, коррекция цен на плодоовощную продукцию привели к временному, но значительному ускорению текущего роста цен в январе», — поясняет регулятор.

Показатели текущего роста цен, по оценке ЦБ, «существенно не изменились», а инфляция должна возобновить снижение «после исчерпания влияния разовых факторов», утверждает регулятор. Устойчивому замедлению инфляции могут препятствовать инфляционные ожидания, которые сохраняются на повышенном уровне, отмечается в релизе. Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими, тогда как склонность домохозяйств к сбережению остается высокой, признает ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта 2026 года.

С октября 2024 года по июнь 2025-го ключевая ставка сохранялась на рекордном уровне 21%. После этого Центробанк пять раз подряд снижал показатель. Предыдущее понижение было в декабре 2025 года — с 16,5% до 16% годовых. Базовый сценарий Центробанка предполагает, что в 2026 году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13,5—14,5% годовых, что означает необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий, сказано в релизе регулятора. Согласно прогнозу ЦБ, в этом году инфляция снизится до 4,5—5,5%, а ко второму полугодию «сложится вблизи 4%».

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, рассуждая о перспективах изменения ключевой ставки, заявлял, что с точки зрения экономики и финансовых рынков важнее не решение регулятора на отдельно взятом заседании, а то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев и по какой траектории она «пойдет в дальнейшем».

«В этом смысле изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию», — сказал он в начале февраля.

Экономисты «Ренессанс Капитала» в своем обзоре отметили, что влияние на решение ЦБ по ключевой ставке оказывает инфляция, которая в начале года опережает прогнозы из-за увеличения НДС и других факторов, пишет «Интерфакс».

«Повышение ставки НДС — это не просто рост налога на 2 п.п., а длительное влияние на ценовую обстановку. По нашим расчетам, малым и средним предприятиям для поддержания рентабельности в 10% придется повысить цены на 8-12%. Таким образом, увеличение НДС в этом году сказывается сильнее, чем в 2019 году» — указали аналитики исследовательского бюро «Синара».

Годовая инфляция в России, по данным Росстата на 9 февраля, составила 6,36% (ЦБ в декабре прогнозировал инфляцию на уровне 4-5% на 2026 год). Для сравнения, в конце декабря инфляция была на уровне 5,59%. Инфляционные ожидания населения в январе составляли 13,7%.

BFM отмечает, что «нервозности» рынку в преддверии решения ЦБ добавили «странные сигналы» от самого регулятора. 12 февраля в телеграм-канале Центробанка на несколько секунд появился пост, состоявший из множества букв «ы» и ф». Скриншот распространился в соцсетях, а пользователи принялись гадать, не было ли это тайным посланием. Позже ЦБ опубликовал сообщение: «Кот-админ сегодня с новой клавиатуры, но завтра выйдет с калькулятора. Как настроение?»

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что восстановление российской экономики начнется в лучшем случае в конце 2026 года, но скорее всего — в 2027-м. Он сослался на «лаг» в шесть-девять месяцев между решениями по денежно-кредитной политике и их влиянием на экономику. В первом полугодии 2026 года ожидается дальнейшее замедление экономики, признал Решетников.

«Естественная плата за снижение инфляции — это замедление не только экономики в целом, но в первую очередь инвестиций», — сказал министр.