Проблема расизма в США преувеличена, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в специальном интервью RTVI на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Она однозначно преувеличена. Вопрос в том, кто преувеличивает. По моему пониманию, всякий раз, когда правительство хочет отвлечь нас от чего-то, появляются такие группы [как движение Black Lives Matter]: их финансируют, за ними кто-то стоит, СМИ раздувают какую-то большую тему — и это служит отвлечением», — сказала Оуэнс.

По ее мнению, всё это «не выгодно никому, вне зависимости от расы».

«Когда люди громят улицы — это никому не выгодно. Это раскалывает общество и сеет недоверие. И только правительству выгодно, когда общество разобщено, а люди подозревают друг друга. Рада, что в нашей стране страница BLM перевернута — кажется, именно так и есть», — отметила Оуэнс.

Она утверждает, что «в повседневной жизни в Америке этих проблем не существует как реальных».

«Я могу об этом говорить, потому что выросла чернокожим человеком в Америке», — добавила Оуэнс.

Она также заявила, что рэпер Канье Уэст (Йе) «выбил почву» из-под движения BLM.