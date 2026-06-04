Движение Black Lives Matter (BLM) закончилось после того, как рэпер Канье Уэст (Йе) провел акцию White Lives Matter, считает американская журналистка Кэндис Оуэнс. Об этом она рассказала в специальном интервью RTVI на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В 2022 году Уэст и Оуэнс появились на неделе моды в Париже в футболках с надписью «White Lives Matter».

«Творческим гением за этим стоял Йе. Его последующее заявление звучало примерно так: «Ну всё, движение [BLM] закончилось». И оно действительно как-то само собой сошло на нет», — сказала Оуэнс в интервью RTVI.

По ее словам, акция «White Lives Matter» была ироническим художественным жестом.

«Всё это «ваша жизнь важна, ваша жизнь важна» — он перевернул с ног на голову и сказал: окей, теперь мы скажем это вам. Это вызвало большой скандал, но, мне кажется, этим и выбило почву из-под движения BLM — указало на абсурдность ситуации, когда тебя всё время видят сквозь призму расы и говорят, что тебе позволено быть собой», — пояснила Оуэнс.

По ее мнению, в идее «постоянно говорить людям, что их жизни важны, есть что-то снисходительное».

«Меня лично коробит, когда со мной общаются как с ребёнком, и Канье — того же мнения. Просто его способ самовыражения всегда будет нестандартным», — отметила Оуэнс.



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