Из-за того, что экономику России «загубили», уже в этом году в стране будет «страшное падение производства», а граждане начнут массово снимать деньги со счетов и «закапывать в огородах». Таким мнением в беседе с RTVI поделился первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. Он отметил, что ситуацию может изменить снижение ключевой ставки и задействование золотовалютных запасов.

Ранее 12 февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме на заседании комитета по экономполитике, заявил, что экономика России в первом полугодии 2026 года продолжит замедляться, а ее восстановление «будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году». Министр заявил, что «естественной платой за снижение инфляции является замедление не только в целом экономики, но, в первую очередь, инвестиций».

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России в 2026 году равняется 1,3%. ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5—1,5%.

Арефьев в беседе с RTVI предположил, что прогноз министерства вряд ли оправдается, потому что денег в бюджете не хватает и ситуация вряд ли изменится к 2027 году. Он добавил, что пытался на заседании думского комитета узнать мнение Решетникова по поводу ключевой ставки и «сокращения финансирования нашей экономики».

«Понятно, что есть определенный сговор, они скрывают истинную инфляцию, Центральный банк работает по инфляционному ожиданию. Я ему [Решетникову] говорю: “Как же так — они работают по инфляционному ожиданию, значит, инфляцию они только ожидают, но ключевая ставка у них реальная. Тогда давайте ключевую ставку делать ожидаемую, а не достоверную”. <…> Он походил вокруг да около и ничего не сказал», — рассказал депутат.

Парламентарий отметил, что сейчас по какой-то причине ключевая ставка «в три раза выше, чем инфляция».

«У нас что, рост цен и инфляция — это разные вещи? Почему у нас цены растут, а инфляция падает? Это значит, что кто-то врет. Значит, инфляция другая, потому что ключевая ставка не падает», — считает собеседник RTVI.

По его словам, следует ставить вопрос о снижении ключевой ставки, чтобы «наполнить деньгами экономику» и для того, чтобы дать ей «вздохнуть полной грудью», потому что «она лежит на боку».

«В ней денег нет, потому что Набиуллина не дает. Если мы не изменим денежно-кредитную политику, то у нас вряд ли что изменится. Без денег ничего не получается. А у нас на сегодняшний день более 5 трлн рублей не хватает в бюджете. <…> Загубили они экономику, всю загубили», — заявил Арефьев.

Депутат отметил, что раз в государственной казне не хватает денег и «кредиты заперты», то нужно «помочь экономике», потому что в ином случае стоит готовиться к ее сильному спаду.

«В 2026 году будет страшное падение производства, а осенью народ будет хватать деньги с депозитов и закапывать в огородах. Власти сами спровоцировали эту идею. Дело в том, что уже с декабря месяца 2 триллиона денег поснимали, но это были не физлица, а малый бизнес, потому что их обложили непомерными налогами. Они снимают со счетов деньги, потому что при помощи налички смогут скрывать свои доходы для того, чтобы не платить налоги. <…> И даже в 2027 году никакого толку от экономики не будет, потому что ну нет денег», — сказал парламентарий.

По его мнению, деньги следует брать из золотовалютных резервов, которые сегодня составляют 760 млрд долларов.