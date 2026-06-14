В Орле беспилотник ударил по жилому дому, один человек погиб. Об этом сообщил во «ВКонтакте» губернатор региона Андрей Клычков.

В результате ночной атаки пострадали несколько квартир, их жителей разместили в гостиницах города.

«К глубокой скорби, один человек погиб, еще восьмерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — написал глава области.

По его словам, ситуацию контролируют МЧС и правоохранительные органы, ведутся работы по устранению последствий удара.

Дрон попал в многоэтажный жилой комплекс «Зеленый остров» в Северном районе города, уточняет канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. В доме начался пожар на нескольких этажах.

По данным издания «Блокнот», которое показало кадры попадания дрона, пламя охватило 10-й, 12-й и 14-й этажи.

Позднее Клычков опубликовал фото последствий удара и поражающие элементы, которым был начинен беспилотник. Он заявил, что очередной целенаправленный удар по жилому дому совершен меньше чем через месяц после ракетной атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, «где погибли ни в чем не повинные студенты».

«Жители пострадавшего дома доставлены в ПВРы, обеспечены питанием и всем необходимым. Муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за повреждения имущества», — написал губернатор.

Минобороны России ранее отчиталось, что с 20:00 мск 13 июня до 7:00 мск 14 июня было перехвачено и уничтожено 249 украинских беспилотников над территориями 15 регионов, включая Орловскую область, а также над акваторией Азовского моря.

В полдень глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате беспилотной атаки на город Саки погибла пожилая женщина.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн написал, что две женщины — 58 и 74 лет — получили слепые осколочные ранения при атаках дронов на город Рыльск и деревню Гирьи Беловского района. Позднее 35-летний мужчина получил акубаротравму и ожог при ударе дрона по автомобилю в деревне Дурово Рыльского района.