В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. Минобороны России сообщило о нейтрализации 249 БПЛА ВСУ.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Ярославской области. Беспилотники поразили промышленные объекты по хранению топлива — начался пожар. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что большинство дронов было сбито, однако одному из них удалось достичь цели. Пострадавших нет, возгорание ликвидируют специальные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подступах к столице четырех беспилотников, летевших на город. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Атакам подверглись и другие регионы. Губернатор Воронежской области Александр Гусев доложил об уничтожении восьми БПЛА над областным центром и четырьмя районами региона, пострадавших и разрушений нет. В Ростовской области, по данным губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники сбиты в трех районах — Миллеровском, Чертковском и Шолоховском. В Тульской области фрагменты сбитых украинских дронов упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске.

Параллельно российские военные отчитались о контрмерах против дроновой инфраструктуры противника. Подразделения группировок «Южная», «Север» и «Запад» за сутки уничтожили 102 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, а также десятки терминалов Starlink, наземных робототехнических комплексов и сотни украинских дронов различных типов.

Утром в воскресенье оперативный штаб Краснодарского края сообщил о ликвидации пожара на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района — он вспыхнул в результате предыдущего налета БПЛА в ночь на субботу.