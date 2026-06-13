В Темрюкском районе Краснодарского края после атаки беспилотников произошел пожар на морском терминале, погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

По его словам, ночью район подвергся атаке украинских БПЛА, а возгорание началось после падения обломков. К тушению пожара привлечены 96 человек и 30 единиц техники, в том числе силы МЧС России. Какой именно терминал пострадал, не уточняется.

В марте и мае украинские БПЛА уже атаковали объекты портовой инфраструктуры региона — в частности, порты Тамань, Темрюк и Кавказ. Власти сообщали о пожарах после падения дронов, в том числе на территории нефтяных резервуаров. По данным Минобороны РФ, за ночь над 14 регионами России были сбиты 177 беспилотников.