Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис лично открыл в Суиндоне Центр беспилотных систем (Uncrewed Systems Centre, USC) — крупнейший объект подобного рода в Европе. Площадка расположена на базе нового комплекса DroneTEX и занимает 545 тысяч квадратных футов — более десяти футбольных полей.

Открытие центра британские власти напрямую связывают с уроками текущих конфликтов. «Характер войны меняется, и меняется стремительно. В Украине и на Ближнем Востоке мы прямо сейчас наблюдаем, как беспилотные системы эволюционируют и перекраивают облик войны — на суше, в воздухе и на море», — заявил Джарвис на церемонии открытия. По его словам, «те, кто быстрее внедряет инновации, — побеждают».

Минобороны Британии в своем релизе раскрыло масштаб применения дронов Украиной и во время войны на Ближнем Востоке: Украина использует около 200 тысяч беспилотников в месяц, а в разгар боев на Ближнем Востоке в сутки запускалось до 700 дронов. Именно этот опыт лег в основу концепции нового центра БПЛА в Британии. Позиция министра обороны Люка Полларда такова: новые технологии должны поступать в войска за недели, а не годы, как прежде.

USC станет главной точкой притяжения для разработки и испытания дроновых технологий в стране, а также площадкой для взаимодействия с оборонной промышленностью, союзниками и партнерами. Текущие операции центра включают проверку новых протоколов искусственного интеллекта и физические испытания планеров на устойчивость к погодным условиям и грузоподъемность. Также USC будет развивать направления искусственного интеллекта и автономных систем.

О конкретных типах беспилотников, которые будут производиться на суиндонских мощностях, стало известно еще в сентябре 2025 года. Тогда предыдущий министр обороны Джон Хили объявил, что на новом заводе португальская компания Tekever развернет производство беспилотных авиационных систем AR5 (впервые в Британии). А также будет увеличен выпуск платформы AR3 — состоит на вооружении Королевских ВВС (в модификации StormShroud) и активно применялся ВСУ против российских систем ПВО на Украине. По данным Минобороны Великобритании, с 2022 года Лондон закупил дронов Tekever примерно на 270 млн фунтов стерлингов для поставок Киеву.

Что за платформы AR3 и AR5

AR3 — тактический разведывательный дрон малого класса с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) или катапультным запуском. Продолжительность полета у него до 8 часов в версии VTOL и до 16 часов при катапультном запуске — это вполне приличный показатель.

AR5 — многоцелевой дрон с большой продолжительностью полета. Более крупная и тяжелая платформа того же класса, что и AR3. Дрон весит 170 кг, способен нести полезную нагрузку до 50 кг, находиться в воздухе до 20 часов и развивать крейсерскую скорость до 100 км/ч. Система оптимизирована для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки, охраны границ, поисково-спасательных операций и морского патрулирования. Он оснащен спутниковой связью и способен работать за пределами прямой радиовидимости с практически неограниченным радиусом коммуникации.

Недавно AR5 получил синтезированный апертурный радар (SAR) собственной разработки Tekever, способный обнаруживать цели в любых погодных условиях, днем и ночью, на сверхширокой площади. Украина активно использует AR5 на фронте.

Стоимость проекта

Финансовые вложения в проект весомы. Предусмотрены инвестиции в автономные системы в размере 2 млрд фунтов стерлингов (около 193 млрд рублей), что доведет общий объем вложений в эту сферу до 4 млрд фунтов. С июля 2024 года Министерство обороны Британии уже потратило более 450 млн фунтов на беспилотные системы, из которых 300 млн — на их исследования и разработки. За последний год только через механизм оборонных инноваций в ускоренное наращивание производства дронов и средств противодействия им было вложено свыше 142 млн фунтов. Выступая в Палате общин, министр обороны Британии Люк Поллард поделился планами по производству миллиона БПЛА в год.