Россия продолжает пускать в страну граждан Украины без виз из гуманитарных соображений. Об этом сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

Он напомнил, что с 1997 года между Москвой и Киевом действовало соглашение о безвизовом режиме, поскольку после распада СССР многие семьи оказались разделены новыми государственными границами. Однако в 2023 году договор прекратил действие по инициативе Украины.

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября 2023 года издал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, в котором безвизовый режим для них сохранился. Эта норма продолжает действовать по сей день, сказал Климов.

«Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну», — пояснил дипломат.

Как поясняет агентство, сейчас украинцы могут попасть в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, а также самолетом через аэропорт Шереметьево.

В мае глава департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко утверждал, что в Россию хотят переехать тысячи украинцев, которые после 2022 года оказались в Европе.

«Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», — заявил он.

Овечко отметил, что перед въездом в Россию украинцев подвергают особой процедуре проверки. О каких именно мерах идет речь, он не уточнил.

В феврале российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков рассказал, что украинцы в США «активно интересуются» программой по переселению соотечественников в Россию. По его словам, число обращений по этой теме в 2025 году «кратно возросло».