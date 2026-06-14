Громкий скандал вокруг главы Европейской службы внешних действий Каи Каллас, чье ведомство предлагают реорганизовать, может быть не чем иным, как результатом распрей между ней и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Такое мнение высказали некоторые дипломаты ЕС в беседе с Euronews.

Фон дер Ляйен своими действиями значительно расширяет круг полномочий ЕК и превращает его в самопровозглашенного «геополитического» игрока, говорится в публикации. Орган берет на себя ведущую роль в реагировании на международные вызовы, от конфликта на Украине до энергетического кризиса.

Внешняя политика — сфера, за которую отвечает Каллас, — нередко становится одной из центральных тем в выступлениях фон дер Ляйен.

В некоторых случаях это превышение полномочий оборачивалось против самой фон дер Ляйен. Но по большей части лидеры стран ЕС позволяют ей продолжать эту стратегию, еще больше подрывая мандат, в рамках которого должна работать Каллас, сообщает портал.

Один из представителей главы ЕК в комментарии Euronews дипломатично ответил на вопрос, хочет ли фон дер Ляйен упразднить ведомство Каллас.

«Европейская служба внешних действий является частью институтов, которые реализуют политику ЕС, и, очевидно, она пользуется поддержкой нашего президента», — сказал он.

Сама Каллас на фоне усилившейся критики в ее адрес разослала электронное письмо пяти тысячам сотрудников Европейской службы внешних действий, которое стало доступно некоторым СМИ. Она, в частности, призвала помнить, что решающими в данном случае являются договоры ЕС, в которых прописана суть ее мандата.

«Роли и обязанности институтов ЕС четко определены договорами. Эта основа остается неизменной», — сказано в письме Каллас.

Несколько дипломатов из разных стран признали в разговоре с Euronews, что в последние недели негативное отношение к главе евродипломатии резко обострилось.

«К сожалению, она многое делает для того, чтобы потерять поддержку. Она не очень хорошо умеет выстраивать альянсы в [Европейском] Совете», — сказал один из высокопоставленных собеседников портала.

Тот факт, что Каллас родом из Восточной Европы и была премьер-министром Эстонии, также подпитывает политический негатив, продолжил дипломат. В частности, некоторые страны Западной и Южной Европы считают чрезмерной ее жесткую позицию по отношению к России. Она пытается препятствовать тому, чтобы ЕС участвовал в попытках наладить диалог о мире между Москвой и Киевом, но терпит неудачу. Лидеры Франции и Германии продолжают рассматривать этот вариант вместе с Великобританией.

Напротив, Польша, страны Балтии и Скандинавии регулярно занимают позиции, совпадающие с позицией Каллас, и тем самым создают «буфер поддержки».

Вместе с тем дипломаты дали понять, что Франция, предложившая варианты реформирования ведомства Каллас, слишком сгущает краски и «ведет всестороннюю атаку против всех институтов» Евросоюза.