Израильские официальные лица и эксперты встретили рамочное соглашение между США и Ираном резкой критикой. «Это плохое соглашение. Никто им не доволен. Мы понимаем, что оно не отвечает нашим интересам», — заявил израильскому изданию Ynet высокопоставленный израильский источник. Другой израильский чиновник был более резок: «Трамп нас подставил». Третий источник, выражая скептицизм в отношении долгосрочности договоренностей, предположил, что «любое соглашение будет воспринято в регионе как результат иранского давления и американских уступок, а не наоборот».

Главная претензия Иерусалима — соглашение не решает проблему иранского ядерного потенциала, а лишь откладывает ее. По имеющимся данным, меморандум о взаимопонимании фактически переносит все ключевые ядерные вопросы на будущие переговоры. Трамп утверждает, что он будет «собран и уничтожен», тогда как иранская сторона настаивает, что этот вопрос будет урегулирован лишь в ходе будущих переговоров.

У Ирана на сегодня, по оценкам ООН, имеется 440 кг урана, обогащенного до 60% — шаг от оружейного уровня. Достаточный примерно для десяти ядерных бомб, утверждают в Израиле. При этом Иран в последние недели активно засыпает и минирует подземные хранилища обогащенного урана, что существенно осложнит его извлечение в рамках будущей сделки.

Ракетная программа Ирана и вовсе, судя по всему, не упоминается в документе, хотя Нетаньяху публично заявил, что Трамп «обязался» включить ограничения на производство ракет в финальное соглашение. Иранские источники, впрочем, утверждают, что эта тема полностью исключена из повестки дальнейших переговоров. Остается под вопросом и ситуация с Ливаном: глава иранского МИД потребовал отвода израильских войск как условия урегулирования, тогда как министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не отступит с юга Ливана.

Израильские источники также обращают внимание на намеренную размытость формулировок меморандума. «Двусмысленность создана специально, чтобы каждая сторона могла продать соглашение своей аудитории как победу», — пояснил один из собеседников Ynet. По его словам, «настоящим испытанием» станет фактический вывоз и уничтожение иранского урана: «Если этого не произойдет, дурные предчувствия превратятся во что-то более осязаемое».

«Голос Израиля не был услышан», — подытожил еще один высокопоставленный израильский чиновник.

По данным французского телеканала BFMTV, высокопоставленные представители США и Ирана на следующей неделе проведут очную встречу в Швейцарии. В ее подготовке задействован Пакистан, выступающий посредником: министр иностранных дел республики Исхак Дар в ближайшее время посетит Берн. Иранские СМИ ранее сообщали, что Тегеран находится на финальной стадии согласования меморандума с Вашингтоном.