Международная федерация волейбола (FIVB) допустила мужскую и женскую сборные России до участия в Лиге наций 2027 года. Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв приветствовал это решение.

«Сборные России по волейболу выступят в Лиге наций 2027 года. Международная федерация волейбола восстановила наши команды в турнире, расширив число участников с 18 до 19 сборных», — написал Дегтярёв в Telegram.

Российские команды получили места в турнире как сборные с самым высоким рейтингом среди тех, кто не прошел квалификацию.

Дегтярев также отметил, что FIVB стала одной из первых международных спортивных федераций, которая реализовала июльское решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под государственным флагом и с гимном.

«Восстановление прав российских спортсменов продолжается. Этот подход уже стал нормой для большинства международных спортивных федераций, а базовым критерием участия вновь становится спортивный принцип», — заявил министр.

В начале июля FIVB сняла ограничения с российских волейболистов.

Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным спортивным федерациям отменить ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях. Из-за этого решения девять стран ЕС обратились к Еврокомиссии с предложением исключить МОК из программ финансирования ЕС. Инициатором выступила Эстония. К обращению присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция.