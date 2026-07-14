Девять стран ЕС обратились к Еврокомиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) из программ финансирования ЕС из-за допуска спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям и отбору на Олимпиаду-2028.

Инициатором выступила Эстония, сообщило ERR. К обращению присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Документ направлен еврокомиссару Гленну Микаллефу, который курирует в том числе вопросы культуры и спорта.

Авторы инициативы предлагают лишить доступа к европейскому финансированию, включая программу Erasmus+, не только МОК, но и другие международные спортивные структуры, допустившие спортсменов из РФ и Беларуси. Среди них названы Международная федерация фехтования и World Aquatics, курирующая водные виды спорта. Также подписанты предлагают отстранить эти организации от европейских спортивных дискуссий и мероприятий, связанных с развитием спорта в ЕС.

Поводом для демарша стало решение исполкома МОК от 7 июля, который восстановил членство Олимпийского комитета России, приостановленное с 12 октября 2023 года. В обращении страны указывают, что международные спортивные структуры обязаны учитывать ценности Евросоюза и не допускать использования спорта в политических целях.

В письме также утверждается, что украинские спортсмены находятся в неравных условиях: многие были вынуждены покинуть дома, пострадали от разрушений или отправились на фронт.

«При полном уважении автономии спортивных организаций страны ЕС призывают международные спортивные структуры соблюдать принципы прав человека, верховенства закона и мирных отношений между государствами», — говорится в обращении.

По мнению подписантов, организации, чьи решения расходятся с этими принципами, не должны получать европейское финансирование, пока не подтвердят приверженность ценностям ЕС.

Первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова заявила «Ленте.ру», что эта европейская инициатива — попытка оказать политическое давление на международную организацию, цели и задачи которой связаны с развитием мирового спорта и обеспечением равенства для всех спортсменов.

«В карте МОК написано, что так делать нельзя. Ну, если они под это прогнутся то, к сожалению, МОК обречен. И по другим моментам будет примерно то же самое, другие страны будут что-то такое устраивать. Это неприемлемо вообще», — поделилась мнением бывшая олимпийская чемпионка.

Она выразила сомнение по поводу того, насколько активно страны Евросоюза участвуют в финансировании деятельности комитета — и действительно ли их взносы являются существенным подспорьем в его работе.

«Наоборот, как бы МОК как раз финансирует другие страны», — пояснила Журова.

Изменения в подходе Международного олимпийского комитета обусловлены изменениями, которые были недавно внесены в Олимпийскую хартию: в этом основополагающем документе официально зафиксировали принцип политического нейтралитета. В пресс-релизе МОК по этому поводу говорилось, что поправки призваны защитить спортсменов от внешнего давления.