Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял санкции с российских спортсменов. Об этом сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Вот вчера волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Сегодня <…> Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. И этот процесс будет продолжаться», — сказал Дегтярёв.

Современное пятиборье — комплексное соревнование, победителем которого становится спортсмен с лучшим суммарным результатом в пяти дисциплинах: фехтовании, плавании, преодолении полосы препятствий, беге и стрельбе. Бег и стрельба при этом объединены в единый комбинированный вид — комбайн.

Решение UIPM отражает более широкий разворот международного спорта к России. Накануне, во вторник, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановил членство ОКР, приостановленное с 12 октября 2023 года, и рекомендовал международным федерациям отменить ограничения для российских спортсменов.

До этого решения статус российских пятиборцев в международных стартах менялся поэтапно.

В конце января 2026 года UIPM допустил к соревнованиям под своей эгидой российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19 без ограничений — в национальной форме, под государственным флагом и с гимном.

Тогда Дегтярёв назвал это «очередным бесспорным позитивным решением в пользу российского спорта» и «результатом последовательной работы по защите интересов российских атлетов», добавив, что «спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло».

При этом более старшие российские пятиборцы до сих пор могли выступать на турнирах UIPM только в нейтральном статусе, без флага и гимна.