Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом говорится в заявлении на сайте FIVB от 8 июля.

В пресс-релизе отмечается, что после решения МОК о снятии ограничений на выступление россиян им «будет разрешено вернуться к соревнованиям FIVB».

«Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства», — сказано в тексте заявления.

Сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое они имели на момент их заморозки.

Вопрос о демонстрации национальной символики будет решаться по усмотрению FIVB и Европейской конфедерации волейбола (CEV).

FIVB отстранила россиян от международных турниров в после начала военной операции на Украине в 2022 году. В декабре 2025-го федерация сняла санкции с молодежных сборных России.