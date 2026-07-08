Справедливость должна восторжествовать и санкции с российского футбола должны быть сняты, заявил RTVI экс-министр спорта России, глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин.

Международная федерация футбола (FIFA) обсудит снятие запрета на участие российских команд в международных турнирах, сообщил Sky News со ссылкой на организацию. Поводом для этого стало решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить отстранение с Олимпийского комитета России (ОКР) и снять рекомендации международным федерациям ограничивать участие россиян в соревнованиях.

«Насколько я знаю, FIFA после решения Международного олимпийского комитета внимательно изучит вопрос, я так понимаю, после Чемпионата мира», — сказал Матыцин.

Он выразил надежду на то, что российские клубы и сборные команды будут также допущены до соревнований с учетом необходимости развития футбола, о которой президент FIFA Джанни Инфантино «постоянно говорит во всем мире».

«Тем более Россия представляет громадный интерес для международной федерации футбола, это один из самых надежных партнеров. Наш чемпионат был признан самым лучшим в проведении и организации», — подчеркнул собеседник RTVI.

Матыцин считает, что если все международные федерации на решение МОК отреагируют быстро, то «торжество справедливости должно осуществиться».

«И тем более есть пример многих федераций, которые уже приняли меры о снятии запрета. Это самые крупные федерации — плавания, гимнастики, борьбы, дзюдо и многих других. Поэтому двери открыты. Я думаю, что международная федерация футбола как одна из крупнейших и влиятельных организаций также примет справедливое решение», — заявил депутат.

Ограничительные меры в отношении российского спорта были введены после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года, когда МОК рекомендовал не допускать атлетов к мировым состязаниям.