Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность пересмотра запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях. Об этом сообщает Sky News.

По информации издания, вопрос может быть рассмотрен после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации, касающиеся ограничений на участие российских спортсменов в международных турнирах.

В ФИФА заявили, что намерены изучить решение МОК, прежде чем принимать какие-либо дальнейшие решения. В организации подчеркнули, что этот процесс будет проходить в координации с заинтересованными сторонами.

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований 28 февраля 2022 года совместным решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Санкции были введены после начала военного конфликта России и Украины.

В феврале 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что организация обязана рассмотреть вопрос о возможном снятии ограничений с российских команд.

Кроме того, в июне было принято решение о допуске сборной России к юношескому чемпионату мира.