Российский футбол отсутствует на международной арене дольше трех лет. Однако на фоне переговоров по разрешению конфликта на Украине в западных СМИ стали писать о возможном снятии бана. Уже на следующей неделе европейские чиновники могут обсудить этот вопрос со своими российскими коллегами на полях конгресса УЕФА. А в РФС даже допустили теоретическое участие сборной России по футболу на ЧМ-2026, который пройдет в том числе в США. Когда с российских команд снимут «футбольные» санкции — в материале RTVI.

Что про допуск России в мировой футбол говорят спортивные чиновники

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские клубы и сборные из международных турниров «до дальнейшего уведомления». Сегодня это уведомление кажется все более реальным.

Уже в феврале этого года президент УЕФА Александер Чеферин поддержал идею вернуть на международные соревнования сборную Россию по футболу до 17 лет. «Как только русский ребенок приедет, скажем, в Словению и его обнимет словенский ребенок, он увидит, что мы не враги и что жизнь должна продолжаться», — сказал он.

Позже глава ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что в организации хотят, чтобы в футбол «играли все страны», но только «когда наступит мир».

На днях о предпринимающихся шагах по возвращению России в мировой футбол сообщил источник The Independent. Материал британской газеты вышел в преддверии конгресса УЕФА, который пройдет в Белграде 3 апреля.

«Среди высокопоставленных футбольных функционеров есть и те, кто „вернул бы их [Россию] завтра“. Хотя считается, что Россия все еще оказывает значительное влияние на игру, частично это влияние объясняется политикой. Некоторые считают, что страну вообще не следовало исключать. Внутреннее давление растет», — пишет издание.

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил, что европейские и российские чиновники обсудят в Белграде вопрос о допуске сборной России к международным играм под эгидой УЕФА — правда, на эту тему будут общаться в кулуарах конгресса, а не официально. RTVI направил запрос в пресс-службу УЕФА.

По словам Дюкова, все меньше стран высказываются против возвращения России на международную футбольную арену. Такое решение может быть принято уже в течение этого года, подчеркнул президент РФС. При этом российская сторона не желает играть в нейтральном статусе и на нейтральных стадионах. «Мы хотим выступать под своим флагом и со своим гимном», — сказал Дюков.

Он также не исключил теоретический сценарий, при котором Россия может получить wild card (исключительное приглашение на турнир — прим. RTVI) для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который впервые в истории примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. Впрочем, на практике это будет «сложно реализовать», добавил глава РФС.

Из-за дисквалификации сборная России по футболу не участвует в отборочном турнире на ЧМ-2026, через который национальные команды пробиваются на мундиаль. После начала боевых действий на Украине российская футбольная сборная выступает только в товарищеских матчах — всего к текущему моменту было сыграно 16 игр, чаще всего с соперниками из Азии и Африки.

Когда с российского футбола снимут запрет

ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных турниров не из-за моральных побуждений, а из-за отказа более десятка европейских футбольных ассоциаций играть с российской сборной, подчеркивает The Independent. Например, 24 марта 2022 года официальный матч в Москве должны были сыграть национальные команды России и Польши — и именно в Варшаве отказались играть с россиянами в футбол.

По правилам от турнира отстраняется тот участник, который отказывается выходить на футбольное поле. Но в этом случае футбольные чиновники столкнулись с вопросом «сохранения целостности соревнования»: исключать только одну команду или сразу несколько. В итоге решено было отстранить только сборную России — по «технической причине».

По мнению The Independent, российские футбольные клубы и сборные смогут вернуться на международную арену только после «надлежащего прекращения огня». Однако уже сейчас высокопоставленные спортивные чиновники работают над дорожной картой для возвращения России не только в футбол, но и в другие виды спорта.

При этом футбольные функционеры ожидают, что первым на эту тему выступит Международный олимпийский комитет (МОК), главой которого недавно избрали министра спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, а затем — Международная федерация хоккея.

«Вот как обычно развивается политика в Цюрихе. Олимпиада, потом хоккей, потом футбол», — сказал источник британского издания.

В Цюрихе находятся штаб-квартиры ФИФА и Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ). Головной офис МОК расположен в другом швейцарском городе — Лозанне.

Бан российского футбола — случай далеко не первый (и не последний?)

Еще один важный и дискуссионный кейс в современном мировом футболе — это требование Палестинской футбольной ассоциации исключить Израиль из международных соревнований из-за продолжающейся войны в Секторе Газа. Несмотря на свое географическое положение, Израиль с 1994 года выступает в европейских турнирах — так ФИФА решила поступить после отказа многих азиатских ассоциаций выходить на одно футбольное поле с израильтянами.

Хотя и существует мнение, что национальные сборные стоит рассматривать отдельно от правительств их стран, большинство футбольных ассоциаций следует внешнеполитическому курсу своих государств — вопреки утверждению о «спорте вне политики». Именно по этой причине страны-члены УЕФА не обсуждают дисквалификацию Израиля, допустил источник The Independent.

Знаковые бойкоты футбольных сборных по политическим причинам случались и в прошлом веке. Одна из самых резонансных историй — это отстранение сборной Югославии от участия на Евро-1992 за несколько дней до старта турнира из-за войны на Балканах. А сборная ЮАР по футболу и вовсе не выступала на международных соревнованиях 35 лет из-за проводимой в стране политики апартеида.