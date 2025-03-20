Министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри стала новым главой Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на сайте организации. Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этому посту.

Ковентри была избрана на 144-й сессии МОК на греческом курорте Коста Наварино. Помимо нее на этот пост претендовали еще шесть кандидатов, включая вице-президента МОК Хуана Антонио Самаранча-младшего, руководителя Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коу, главы Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ и др.

Ковентри будет занимать пост главы МОК в течение восьми лет, официально в должность она вступит после передачи полномочий 23 июня.

«Молодая девушка, которая впервые начала заниматься плаванием в Зимбабве много лет назад, никогда не могла и мечтать о таком моменте. Молодая девушка, которая впервые начала заниматься плаванием в Зимбабве много лет назад, никогда не могла и мечтать о таком моменте», — сказала она.

Ковентри добавила, что спорт объединяет, вдохновляет и создает возможности для всех. Избранная глава МОК считает, что после ее назначения на этот пост «стеклянные потолки рухнули».

«Вместе со всей олимпийской семьей, включая наших спортсменов, болельщиков и спонсоров, мы будем опираться на наши прочные основы, внедрять инновации и отстаивать ценности дружбы, совершенства и уважения. Будущее Олимпийского движения светлое, и мне не терпится начать», — заключила она.

Действующий глава МОК Томас Бах поддержал Ковентри и выразил надежду на «тесное сотрудничество, особенно в переходный период».

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев также поздравил Ковентри с назначением.

«Блестящая спортивная карьера, победы на Олимпиадах, рекорды и вклад в развитие спорта сделали ее одним из фаворитов этой кампании», — охарактеризовал он Ковентри в своем телеграм-канале.

Дегтярев выразил надежду, что с приходом Ковентри Россия сможет вернуться на олимпийский пьедестал.

Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что избрание Ковентри на пост главы МОК — «лучший вариант».

«Из нелояльных к России кандидатов на должность президента МОК она была самой лояльной», — сказал он.

Кирсти Ковентри 41 год. Она является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию на дистанции 200 метров на спине. Также у спортсменки есть четыре олимпийских бронзы, одно серебро и три победы на чемпионатах мира.

С 2013 по 2021 год Ковентри избирали членом МОК в качестве члена комиссии спортсменов, с 2023 года она стала членом исполкома организации. С 2018-го Ковентри занимает должность министра спорта Зимбабве.