Российская юношеская сборная по футболу допущена к участию в Чемпионате мира среди игроков до 15 лет, который состоится осенью в Азербайджане. Это следует из релиза на сайте Международной федерации футбола (FIFA).

«В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов FIFA», — сказано в сообщении.

Российский футбольный союз является членом FIFA. По последним данным на 11 июня, взрослая мужская футбольная сборная РФ занимает в рейтинге федерации 34 строчку, непосредственно за Украиной. Женская сборная России — на 27 месте, между Швейцарией и Мексикой.

Российские клубы и сборные с 2022 года были отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). В частности, Россия не была допущена к отборочному циклу на ныне проходящий в Америке ЧМ по футболу.

Разрешение юношеской сборной РФ участвовать в турнире FIFA U-15 принято впервые после запрета 2022 года. Соревнования пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября.

Второй чемпионат запланирован на 2027 год и будет проводиться только среди женских команд. С 2028 года FIFA намерена приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях — с командами юношей и девушек.

В феврале президент FIFA Джанни Инфантино в интервью Sky News выразил уверенность в том, что запрет против России необходимо снять.