МОК закрепил в Олимпийской хартии принцип политического нейтралитета, внеся в нее изменения на 146-й сессии в Лозанне. Новая версия документа опубликована на сайте организации.

Поправки стали результатом консультативного процесса «Готовность к будущему», в рамках которого изучались возможности развития олимпийского движения в условиях быстро меняющейся международной обстановки.

Рабочая группа по основополагающим принципам олимпизма под руководством члена МОК Хью Робертсона изучила способы обеспечения политической нейтральности МОК, Олимпийских игр и спорта, а также защиты их от чрезмерного давления со стороны правительства, политических кругов, общества или экономики.

Утвержденные изменения включают поправки к п. 5 «Основных принципов олимпизма». В Правило №2 «Миссия и роль МОК» добавлен новый пункт:

«Роль МОК заключается в том, чтобы всегда сохранять нейтралитет, свободный от государственного, культурного, социального или экономического давления».

Эти изменения, как говорится в пресс-релизе по итогам сессии, призваны защитить автономию Олимпийского движения, оградить спортсменов и соревнования от внешнего давления, а также предотвратить использование спорта в политических, социальных или экономических целях.

Вторая рабочая группа, возглавляемая членом МОК Карлом Штоссом, пересмотрела структуру управления программой Игр и предложила упорядочить подход к организации и проведению Олимпиад.

В результате в Правило №45 «Программа Олимпийских игр» внесены поправки, согласно которым программа теперь состоит из трех компонентов:

спортивная программа,

программа дисциплин,

программа мероприятий.

Изменения направлены на повышение ясности управления и приведение Олимпийской хартии в соответствие с существующими операционными практиками, говорится в пресс-релизе.

Поправки уже вызвали дискуссию об их влиянии на процесс возвращения российских спортсменов в международный спорт.

Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен в октябре 2023 года после включения в состав РФ новых регионов. Впрочем, и до этого российские атлеты сталкивались со значительными ограничениями на Играх из-за мер, принятых МОК после допинг-скандала.

Однако в последнее время ограничения постепенно смягчаются: в декабре 2025 года МОК рекомендовал вернуть к соревнованиям российских и белорусских юниоров, а в мае 2026 года снял все санкции со спортсменов из Беларуси. Решение по России пока не принято.