Исполком Международной Федерации фехтования (FIE) официально допустил российских и белорусских юниоров и кадетов до турниров с национальной атрибутикой. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

«Я очень рад, что в канун Нового года мы получили документ от Международной федерации фехтования, согласно которому наши молодые спортсмены могут представлять свою страну со всей национальной аутентикой », — отметил он.

Это означает, что фехтовальщики из России и Беларуси в юниорской и кадетской возрастных категориях смогут выступать со своими флагом, гимном, аббревиатурой и национальной формой. Первыми, как отметил Мамедов, это сделают рапиристки — в ночь на 1 января они полетят на Кубок мира в Эль-Фуджайру (ОАЭ). Сами соревнования пройдут 2-3 января.

Взрослые российские фехтовальщики при этом допущены до международных состязаний по прежнему в нейтральном статусе. В мае FIE позволила гражданам России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях во взрослых турнирах. Ранее они выступали только в личных.

Нейтральный статус предполагает обязательное прохождение спортивной квалификации, строгий отбор специальной комиссией комитета, выступлении без флага, герба и гимна, а также соблюдение некоторых других ограничений.

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях, причем как в личных дисциплинах, так и в командных турнирах. В ходе дискуссии МОК подтвердил базовые права спортсменов на доступ к спорту без политического давления.

Тогда глава Минспорта и Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил олимпийский комитет за «постепенное и последовательное» восстановление принципов хартии, а также пообещал продолжить работу по восстановлению прав всех спортсменов.

После этого российских юниоров допустили до соревнований с флагом и гимном Международные федерации конного спорта, волейбола и шахмат. В то же время международные спортивные организации, посвященные дзюдо и самбо, предоставили возможность на участие с национальной символикой всем россиянам.