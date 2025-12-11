Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях. Об этом сообщил глава Минспорта и Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем телеграмм-канале. Информация об этом опубликована также на сайте МОК.

«МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов», — написал он.

Это означает, что теперь молодым спортсменам вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок. Дегтярев не исключил, что такие правила распространят и на Юношеские Олимпийские игры в Дакаре-2026 при условии, если ОКР будет восстановлен.

Ранее условия для участия в международных турнирах предполагали обязательное прохождение спортивной квалификации, строгий отбор специальной комиссией комитета, выступление в нейтральном статусе (без флага, герба и гимна), а также соблюдение некоторых других ограничений.

Чиновник напомнил, что международные федерации сами устанавливают критерии для определения «юношеских соревнований», однако, по его словам, сейчас это не должно предполагать дополнительные ограничения.

Глава Минспорта поблагодарил исполком МОК за «постепенное и последовательное» восстановление принципов хартии и пообещал продолжить работу по восстановлению прав всех спортсменов.

На сайте МОК сказано, что исполком на 14-м Олимпийском саммите призвал не ограничивать участие молодых спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях. Это касается как личных дисциплин, так и командных турниров.

Участники саммита договорились передать результаты обсуждений своим организациям. В комитете отметили, что внедрение таких решений займет определенное время. В ходе дискуссии МОК подтвердил базовые права спортсменов на доступ к спорту без политического давления.

«В ходе широкой дискуссии была признана важность политического нейтралитета для олимпийского движения, поскольку он позволяет спортсменам беспрепятственно заниматься спортом по всему миру», — сказано на сайте комитета.

При этом исполком отметил, что принцип политического нейтралитета в олимпийском движении и спортивной сфере требует более точного определения, а его практическое применение нуждается в дополнительной проработке.