«Наш Медведь — не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрешка. Он никогда не стоит на коленях — у него их попросту нет», — пояснялось на сайте студии.

Позднее эти персонажи получили имена Мишка-неваляшка и Шапко-кот и стали первыми постоянными символами команды. До этого на нескольких Олимпиадах роль талисмана выполнял Чебурашка.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) в 2023 году. Решение было принято после включения ОКР в состав своих советов представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В феврале 2025 года глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что формальных оснований для отстранения больше не существует, поскольку в обновленном уставе региональные советы перестали быть членами комитета. Несмотря на это, на предстоящих Играх 2026 года, как и на Олимпиаде в Париже, российские спортсмены будут выступать в статусе индивидуальных нейтральных участников.