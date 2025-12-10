Единым маскотом олимпийской сборной России утвержден медведь, разработанный на основе легендарного талисмана московской Олимпиады 1980 года. Об этом объявил председатель Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, пишет «Российская газета».
«[Новый вариант] Выглядит прекрасно и заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. Будет нормальный мишка», — добавил Дегтярев.
«Наш Медведь — не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрешка. Он никогда не стоит на коленях — у него их попросту нет», — пояснялось на сайте студии.
Позднее эти персонажи получили имена Мишка-неваляшка и Шапко-кот и стали первыми постоянными символами команды. До этого на нескольких Олимпиадах роль талисмана выполнял Чебурашка.
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) в 2023 году. Решение было принято после включения ОКР в состав своих советов представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
В феврале 2025 года глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что формальных оснований для отстранения больше не существует, поскольку в обновленном уставе региональные советы перестали быть членами комитета. Несмотря на это, на предстоящих Играх 2026 года, как и на Олимпиаде в Париже, российские спортсмены будут выступать в статусе индивидуальных нейтральных участников.