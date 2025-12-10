Единым маскотом олимпийской сборной России утвержден медведь, разработанный на основе легендарного талисмана московской Олимпиады 1980 года. Об этом объявил председатель Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, пишет «Российская газета».

По его словам, сейчас талисман проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
«[Новый вариант] Выглядит прекрасно и заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. Будет нормальный мишка», — добавил Дегтярев.
В 2019 году официальными талисманами олимпийской сборной России были утверждены персонажи, созданные студией Артемия Лебедева: синий медведь-неваляшка и кот в виде шапки-ушанке.

«Наш Медведь — не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрешка. Он никогда не стоит на коленях — у него их попросту нет», — пояснялось на сайте студии.

Позднее эти персонажи получили имена Мишка-неваляшка и Шапко-кот и стали первыми постоянными символами команды. До этого на нескольких Олимпиадах роль талисмана выполнял Чебурашка.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) в 2023 году. Решение было принято после включения ОКР в состав своих советов представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В феврале 2025 года глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что формальных оснований для отстранения больше не существует, поскольку в обновленном уставе региональные советы перестали быть членами комитета. Несмотря на это, на предстоящих Играх 2026 года, как и на Олимпиаде в Париже, российские спортсмены будут выступать в статусе индивидуальных нейтральных участников.