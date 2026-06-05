В России нужно вернуть смертную казнь для агентов украинских спецслужб и их пособников, действующих на территории страны. Об этом в беседе с RTVI заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, первые такие приговоры способны остановить тех, кто сегодня идет на поводу у кураторов из Киева.

«Мы не раз говорили о том, что необходимо вернуть смертную казнь для террористов. Но сейчас, когда идет война, а противник перешел к систематическим ударам далеко за линией фронта, смертная казнь стала необходимостью. Вражеский солдат, который воюет против нашей армии на поле боя, будет убит. Тогда почему мы проявляем такую неуместную гуманность к диверсантам, террористам и их пособникам, которые бьют по мирному населению, гражданской инфраструктуре и, самое главное, по чувству безопасности и доверию к государству? Необходимо возвращать смертную казнь», — заявил Миронов.

Парламентарий уточнил, что высшая мера наказания должна распространяться как на самих украинских агентов, так и на их пособников в России. Особенно его беспокоит то, что беспилотники по российским объектам запускают с территории самой РФ завербованные здесь люди.

«Мы знаем, что беспилотники, которые атакуют наши гражданские объекты и дома с мирными жителями, часто запускаются с нашей же территории. Тех, кто это делает, враг вербует прямо здесь, в России. Социальный портрет пособников террористического режима понятен: это могут быть мигранты, алко- и наркозависимые люди, лудоманы и, к большому сожалению, соискатели легких денег и острых ощущений из числа нашей молодежи», — отметил Миронов.

По его мнению, главный фактор, который объединяет все эти категории людей, — «отсутствие критического мышления и вера в безнаказанность».

«Они убеждены, что их никогда не выследят и не поймают, что им ничего не будет. Высшая мера за пособничество террористическому режиму должна создавать неприемлемые риски. А первые приговоры заставят задуматься многих, кто сейчас идет на поводу у кураторов из украинских спецслужб», — уверен лидер «Справедливой России».

Тема возврата смертной казни в России периодически возникает в публичной дискуссии. Ранее Миронов в беседе с RTVI призывал снять мораторий на смертную казнь для педофилов и убийц детей.

Действующее законодательство предусматривает суровые санкции за госизмену и диверсии: в 2022—2023 годах власти ужесточили соответствующие статьи УК, вплоть до пожизненного лишения свободы. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон о диверсиях, в апреле 2023 года — о госизмене.