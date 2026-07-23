Власти Беларуси договорились с Узбекистаном о поставках мяса и молока в эту азиатскую республику, а также о привлечении узбекских трудовых мигрантов. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на обсуждении кадровых вопросов.

По его словам, стороны договорились о приезде в Беларусь работников из Узбекистана, чтобы решить вопрос с поставками необходимой Ташкенту продукции.

«Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают», — пояснил Лукашенко.

Он похвалил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, отметив, что тот инвестирует в строительство животноводческих комплексов и сенажных траншей на территории Беларуси, а также «дает людей».

По словам Лукашенко, сообщения о трудовых мигрантах из Узбекистана вызвали «целую бурю».

«„Ах, вот, узбеков берут!“ Я [говорю]: „И не надо, мы никого брать не будем, но тогда нам надо упираться и работать“», — сказал президент Беларуси.

Он отметил, что в некоторых регионах страны, особенно в северных районах Гродненской области, наблюдается нехватка кадров в разных сферах. Туда могут быть приглашены работники из Узбекистана. Определять численность необходимых работников и конкретные специальности будут главы райисполкомов и предприятий.

«Если там не хватает людей, вы выберете того, кого надо. <…> Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет», — подчеркнул Лукашенко.

Лидер Беларуси призвал не ждать приезда «великих специалистов» и допустил, что в некоторых случаях работников нужно будет доучить. Главным условием трудоустройства он назвал желание работать.

Президент республики отметил, что мигранты из Узбекистана будут обеспечены в Беларуси такими социальными гарантиями, как жилье, доступ к образованию для детей и здравоохранение.

«Приезжайте, устраивайтесь. Вот образование детишкам, если хотите, вот здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать — это другая ситуация», — сказал Лукашенко.

«Хайп для оппозиции»

Президент Узбекистана 9 июля посетил Минск с рабочим визитом. Стороны договорились увеличить объем товарооборота до $2 млрд и привлечь в Беларусь 5 тысяч узбекских работников.

Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой подчеркнул, что это «не бесконтрольная какая-то миграция». По его словам, приезжие специалисты будут находиться «фактически под личным контролем» президента Узбекистана.

Крутой заявил, что тема привлечения в Беларусь трудовых мигрантов неоправданно раздувается в инфополе и является «горячим хайпом» для белорусской оппозиции за рубежом.

Лукашенко пояснял, что мигранты из Узбекистана приедут в Беларусь, чтобы «произвести мясо, молоко, другую сельхозпродукцию и поставить на родину». При этом он заявил, что желающим получать «большущую зарплату» лучше трудоустраиваться в России.