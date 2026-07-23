В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработали две космические технологии, не имеющие аналогов в мире. Резидент площадки создал квантовый датчик для исследования космоса и мини-шаттл для доставки грузов с орбиты на Землю.

Мини-шаттл — это компактный и экономичный космический аппарат нового типа. Он может стартовать как с орбитальных станций, так и с малых спутников формата CubeSat, а затем в автоматическом режиме возвращаться на Землю.

Шаттл не сгорает при входе в атмосферу — это главное преимущество аппарата, позволяющее доставлять на планету не только образцы материалов, но и микробиологические организмы с космической станции, что значительно ускорит проведение научных экспериментов.

Второе изобретение — квантовый датчик, который способен регистрировать мельчайшие частицы, состоящие из нескольких атомов. С его помощью ученые смогут изучать процессы образования космической пыли, которая становится все более серьезным риском для миссий. Эти данные помогут не только расширить знания о космосе, но и разработать системы защиты спутников и пилотируемых аппаратов.

Оба устройства разработаны на заводе «Протон», резиденте ОЭЗ «Технополис Москва» с 2023 года.