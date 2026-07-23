Германия введет налог на сахаросодержащие напитки и рассчитывает получить от него около 650 миллионов евро уже в 2027 году. Об этом заявила министр здравоохранения страны Нина Варкен, сообщает Tagesschau.

Ставка налога зависит от содержания сахара в напитке. Если этот показатель превышает 5 граммов на 100 миллилитров, производитель заплатит около 26 центов за литр. При содержании сахара выше 8 граммов ставка составит 32 цента за литр.

Изначально налог планировали ввести в 2028 году и рассчитывали на меньшие поступления — около 450 миллионов евро. Сроки сдвинули на год раньше, а прогноз доходов вырос до 650 миллионов.

Дополнительные поступления направят на поддержку системы обязательного медицинского страхования. Порядок распределения средств правительству еще предстоит согласовать с министерством финансов.

В Германии сахарный налог обсуждают уже несколько лет: раньше власти ограничивались добровольными обязательствами производителей и информационными кампаниями для потребителей. В некоторых европейских странах, включая Великобританию, похожий налог действует уже давно.

Инициативу раскритиковал Клаус Кремер, представитель партии Die Heimat (бывшая НДПГ). В разговоре с корреспондентом RTVI он назвал новый налог не шагом в защиту здоровья населения, а признанием многолетних провалов государства: вместо жестких ограничений для пищевой промышленности власти годами полагались на добровольное сотрудничество производителей и здравый смысл потребителей.

По словам Кремера, налог — временная мера для латания дыр в бюджете государственных касс медицинского страхования, а расплачиваться за нее в итоге будет рядовой гражданин. Он считает, что десятилетиями немецкой пищевой и напиточной промышленности позволяли наращивать содержание сахара в продуктах без четких ограничений, маркировки и запрета на рекламу для детей.

«Объявленный налог на сахар — это не смелый шаг в защиту общественного здоровья, а печальное признание десятилетий провалов государства. Вместо того чтобы с самого начала ввести строгие правила для немецкой промышленности, направленные на резкое снижение содержания сахара в напитках и продуктах питания, политики годами полагались на „добровольное сотрудничество промышленности“ и „здравый смысл потребителей“ — с предсказуемо катастрофическим результатом», — сказал Кремер.

Политик добавил, что 650 миллионов евро пойдут прежде всего на закрытие текущих дыр в бюджете страховых фондов. Сам налог он назвал симптомом системы, которая борется с последствиями, а не с причинами.