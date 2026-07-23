Остановка украинского судоходства позволит облегчить выполнение задач военной операции для Вооруженных сил России. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он отметил, что нарушение логистики отразится «не в лучшую сторону» на украинской армии.

«Но для меня главное, как это отразится на наших войсках. Для наших войск — это выполнение задач, поставленных верховным главнокомандующим», — сказал Колесник.

Депутат напомнил, что Киев использует сухогрузы, чтобы снабжать свои войска оружием и комплектующими. Когда эти суда горели, было видно, что на них находилось большое количество пластика, необходимого для создания дронов и боеприпасов, отметил Колесник.

«На фронтальных частях портовой инфраструктуры находятся места сборки. Эту задачу по пресечению водной логистики и с последующей сухопутной наши войска успешно пресекли», — подчеркнул парламентарий.

Комментируя слова министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого о том, что движение судов не удается возобновить уже четыре дня, Колесник назвал этот срок не очень большим. Однако через месяц эта ситуация скажется на боеспособности ВСУ «кардинальным образом», считает депутат.

Об ударах российских беспилотников по четырем сухогрузам и одному балкеру, которые использовались в интересах Украины, стало известно 22 июля. В Министерстве обороны России уточнили, что корабли были поражены в акватории Черного моря и порту Черноморск.

В ведомстве рассказали, что удар по одному из судов был нанесен во время разгрузки продукции, предназначенной для ВСУ. Помимо этого, был нанесен ущерб портовой инфраструктуре логистического центра, предназначенной для хранения грузов военного назначения.