Уровень угрозы для лиц, находящихся под защитой американской Секретной службы, включая президента США Дональда Трампа, достиг беспрецедентного уровня. Об этом заявил CNBC высокопоставленный сотрудник ведомства.

«Сейчас мы наблюдаем нечто, чего я никогда раньше не видел», — сказал он журналистам на условиях анонимности перед официальным брифингом.

По словам представителя Секретной службы, с начала 2026 года было зафиксировано уже около 10 тыс. угроз в адрес государственных чиновников, включая судей Верховного суда, что на 40% превышает показатель за тот же период 2025 года. Количество и сложность угроз растут, заявил источник.

Отмечается, что за неделю до этого судья Верховного суда Эми Кони Барретт поставила главу подкомитета Палаты представителей в известность о «действительно высоком» уровне угроз для нее и других федеральных судей.

Собеседник телеканала также сообщил о десятикратном росте числа случаев принудительной госпитализации в психиатрические учреждения граждан, которые подозреваются в угрозах лицам под защитой Секретной службы.

Брифинг состоялся накануне ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Waldorf Astoria в Вашингтоне, где должен выступить Дональд Трамп.

Изначально мероприятие было запланировано на апрель, однако организаторы были вынуждены перенести его после попытки вооруженного мужчины прорваться через контрольно-пропускной пункт. Задержанному было предъявлено обвинение в попытке покушения на американского лидера.

Заместитель директора Секретной службы Мэтью Кьюин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, признался, что в ведомстве «очень» обеспокоены угрозой применения беспилотников для нападения на охраняемых лиц.

«Слушайте, угроза реальна. Посмотрите на Украину… Лишь вопрос времени, когда это дойдет до Соединенных Штатов. <…> Угроза становится все более серьезной. Сейчас речь идет о дронах с оптоволоконным управлением, „темных“ дронах. Так что приходится постоянно следить за этим», — сказал Кьюин.

При этом он отметил, что Белый дом оснащен серьезной защитой от возможных нападений, так как для охраны этого и других объектов используются самые передовые технологии.

В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. В результате стрельбы Трамп получил ранение уха. Один участник митинга погиб, два человека пострадали. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы.

В сентябре того же года охрана Трампа обнаружила вооруженного мужчину в кустах возле президентского гольф-клуба во Флориде. Подозреваемый сбежал, но позднее был задержан. Суд приговорил его к пожизненному заключению.