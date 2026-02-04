Суд в США приговорил к пожизненному тюремному заключению 59-летнего Райана Раута, признанного виновным в покушении на Дональда Трампа в 2024 году, когда тот являлся кандидатом в президенты. Об этом сообщает Fox News.

Окончательный приговор мужчине был вынесен после того, как в сентябре прошлого года суд признал Раута виновным по пяти пунктам федерального обвинительного заключения. В перечень инкриминированных ему деяний вошли попытка убийства одного из ключевых претендентов на пост президента США, нападение на федерального правоохранителя, а также неоднократное незаконное владение огнестрельным оружием.

На стадии судебных прений государственное обвинение ходатайствовало о назначении подсудимому наказания в виде пожизненного лишения свободы. В свою очередь, адвокат Раута Мартин Рот обратился к суду с просьбой определить своему подзащитному срок заключения в 20 лет в дополнение к обязательному семилетнему сроку по одному из обвинений, связанных с применением оружия.

Первоначально оглашение приговора по делу Раута в федеральном суде города Форт-Пирс (штат Флорида) было запланировано на декабрь. Однако окружной судья США Эйлин Кэннон согласилась на перенос даты после того, как подсудимый принял решение воспользоваться услугами профессионального защитника на этапе назначения наказания, отказавшись от права на самостоятельную защиту, которым он пользовался в течение основной части судебного разбирательства.