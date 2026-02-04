Суд в США приговорил к пожизненному тюремному заключению 59-летнего Райана Раута, признанного виновным в покушении на Дональда Трампа в 2024 году, когда тот являлся кандидатом в президенты. Об этом сообщает Fox News.
Окончательный приговор мужчине был вынесен после того, как в сентябре прошлого года суд признал Раута виновным по пяти пунктам федерального обвинительного заключения. В перечень инкриминированных ему деяний вошли попытка убийства одного из ключевых претендентов на пост президента США, нападение на федерального правоохранителя, а также неоднократное незаконное владение огнестрельным оружием.
На стадии судебных прений государственное обвинение ходатайствовало о назначении подсудимому наказания в виде пожизненного лишения свободы. В свою очередь, адвокат Раута Мартин Рот обратился к суду с просьбой определить своему подзащитному срок заключения в 20 лет в дополнение к обязательному семилетнему сроку по одному из обвинений, связанных с применением оружия.
Первоначально оглашение приговора по делу Раута в федеральном суде города Форт-Пирс (штат Флорида) было запланировано на декабрь. Однако окружной судья США Эйлин Кэннон согласилась на перенос даты после того, как подсудимый принял решение воспользоваться услугами профессионального защитника на этапе назначения наказания, отказавшись от права на самостоятельную защиту, которым он пользовался в течение основной части судебного разбирательства.
Согласно позиции обвинения, Раут в течение нескольких недель разрабатывал план покушения на Трампа. В материалах дела утверждается, что 15 сентября 2024 года, когда республиканец находился на территории своего гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, Раут, укрывшись за кустами, навел на него винтовку.
В ходе судебного заседания по делу Раута был заслушан свидетель — агент Секретной службы США, входивший в состав охраны Трампа на гольф-поле. В своих показаниях, данных под присягой, он сообщил, что заметил подсудимого до того, как тогдашний кандидат в президенты оказался в зоне прямой видимости.
По словам агента, в этот момент Раут навел винтовку в его сторону, после чего свидетель был вынужден применить оружие. После этого, согласно его показаниям, Раут бросил винтовку и скрылся, не произведя ни одного выстрела, однако позднее был задержан.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на медсестру Челси Уолш, которая общалась с американцем, писала, что мужчина якобы намеревался вступить в украинские вооруженные формирования для участия в боевых действиях против России, однако, как утверждает издание, командование ВСУ отказало ему.
После этого, согласно информации WSJ, он занялся вербовкой иностранных граждан для пополнения интернационального легиона территориальной обороны Украины. Член этого подразделения Александр Шагурин в интервью журналистам заявил, что Раут неоднократно обещал привести значительное количество новых бойцов, однако его предложения и идеи, по словам Шагурина, выглядели «бредовыми».