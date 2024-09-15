Бывший американский лидер, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не пострадал при стрельбе вблизи его гольф-клуба во Флориде, сообщили в его предвыборном штабе. Член Палаты представителей Конгресса республиканка Марджори Тейлор-Грин в соцсети X назвала инцидент «очередной попыткой покушения» на Трампа.

«Трамп находится в безопасности после выстрелов в непосредственной близости от него», — заявили в предвыборном штабе республиканца.

Как сообщил CNN, Трамп играл в гольф в принадлежащем ему гольф-клубе Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич.

Газета New York Post вскоре после сообщений о стрельбе написала, что стреляли два человека, которые «целились друг в друга». Источники газеты утверждали, что Трамп «не был мишенью», ему ничего не угрожало.

Позднее издание отредактировало заметку, рассказав, что, по уточненным данным, единственным стрелявшим был сотрудник Секретной службы. Он открыл огонь после того, как вблизи поля для гольфа был замечен человек с автоматом АК-47, отмечается в публикации.

Полиция задержала подозреваемого, его мотивы неизвестны. По данным источника телеканала CNN, власти полагают, что задержанный хотел атаковать Трампа.

В Секретной службе США заявили, что совместно с офисом шерифа округа Палм-Бич расследуют «связанное с безопасностью происшествие с участием бывшего президента Дональда Трампа». Инцидент произошел незадолго до 14:00 (21:00 мск), Трамп «в безопасности», отметил в X официальный представитель службы Энтони Гульельми.

Об инциденте сообщили президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, которая составит Трампу конкуренцию на выборах. Байден и Харрис рады, что республиканец не пострадал, заявили в Белом доме.

Сам Трамп подтвердил в электронном письме для спонсоров, что он «в безопасности и невредим». «Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — добавил он (цитата по CNN).

Два месяца назад — 13 июля — на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в городе Батлер (штат Пенсильвания). Тогда экс-президент получил ранение в ухо, стрелявший 20-летний Томас Мэтью Крукс был убит сотрудниками спецслужб.

Некоторые эксперты полагают, что покушение увеличило шансы Трампа на возвращение в Белый дом. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, инаугурация победителя состоится в январе 2025 года.