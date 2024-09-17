Подозреваемый в попытке устроить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут ранее заявлял о своем желании убить российского лидера Владимира Путина и главу Северной Кореи Ким Чен Ына, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на общавшуюся с ним медсестру Челси Уолш.

В 2022 году, работая в Киеве, Уолш увидела листовку с телефонным номером «для волонтеров», позвонила по нему и таким образом познакомилась с Раутом. Она предполагала, что он сведет ее с одной из волонтерских организаций, но вместо этого получила приглашение принять участие в акции в поддержку Украины на Майдане — прийти туда с государственным флагом США и поднять его над толпой.

Уолш утверждает, что поначалу не чувствовала исходящей от Раута угрозы, но потом, по мере общения с ним, начала считать его «самым опасным американцем» из всех, кого она знала на Украине. После возвращения в США медсестра обратилась в правоохранительные органы и пересказала содержание своих разговоров с Раутом, включая его рассуждения о возможных покушениях на мировых лидеров.

Экс-офицер ЦРУ Сара Адамс, выполнявшая роль координатора американских волонтеров на Украине, назвала Раута «мошенником» и «своего рода психом», который, по ее словам, пользовался среди других добровольцев дурной славой и считался опасным.

Еще один источник — некий не пожелавший назвать свое имя француз — рассказал WSJ, что в Киеве Раут выражал недовольство Трампом, который, по его мнению, «пытался договориться о сделке с Путиным вместо того, чтобы попытаться действительно поддержать Украину».

Раут был задержан 15 сентября на территории гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, куда пробрался предположительно с целью совершить покушение на Трампа. Мужчина, вооруженный АК-47, проник на территорию клуба, когда Трамп играл там в гольф, спрятался в кустах в нескольких сотнях метров от кандидата в президенты и целился в него, но был замечен сотрудниками Секретной службы. Трамп не пострадал.

WSJ утверждала, что Раут хотел присоединиться к украинским войскам для участия в боевых действиях против России, но получил отказ со стороны командования ВСУ, после чего занялся вербовкой иностранных граждан в интернациональный легион территориальной обороны Украины. Состоящий в этом подразделении Александр Шагури рассказал журналистам, что Раут несколько раз обещал привести много новобранцев, но излагаемые им идеи выглядели «бредовыми».

Два месяца назад — 13 июля — на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в городе Батлер (штат Пенсильвания). Тогда экс-президент получил ранение в ухо, стрелявший 20-летний Томас Мэтью Крукс был убит сотрудниками спецслужб.

Некоторые эксперты полагают, что покушение увеличило шансы Трампа на возвращение в Белый дом. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, инаугурация победителя состоится в январе 2025 года.