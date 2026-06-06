Американские военные запускают вертолеты с побережья Омана для тайного сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив, утверждает Telegraph.

Вертолеты могут летать на высоте, достаточной для обнаружения потенциальных угроз в виде беспилотников и катеров, говорится в публикации.

Судам приходится двигаться медленно, под покровом темноты и без привычных средств навигации, во многом полагаясь на указания американских сил.

Кроме того, США могли внедрить секретные протоколы связи и снабдить некоторые корабли радиопередатчиками, чтобы их не могли прослушивать иранцы, добавляет газета.

По словам бывшего командующего ВМС США Брайана Кларка, в последние недели американские военные ежедневно обеспечивали проход через пролив до четырех коммерческих судов и оценивали наличие угроз со стороны Ирана.

Технически США не предоставляют танкерам дорогостоящего сопровождения, но поддерживают открытые каналы связи по поводу потенциальных угроз, пояснил Кларк. Полноценное сопровождение потребовало бы вывести в море военные корабли, но «это та черта, которую США не хотят переступать», отметил эксперт.

По его мнению, иранцы могли бы направить в район несколько лодок, чтобы остановить тайную миссию США по координации судов, но они «решили этого не делать, возможно, потому что стремятся избежать дальнейшей эскалации».

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс ранее говорил, что американские силы не предоставляют сопровождения, но продолжают поддерживать связь и координировать действия с коммерческими судами, которые стремятся «беспрепятственно и безопасно» пройти через Ормузский пролив.

Источник The New York Times (NYT) сообщил в конце мая, что CENTCOM провел через пролив около 70 судов, следующих в Персидский залив и обратно. По его словам, большинство судов отключили свои транспондеры, чтобы избежать обнаружения.

Несмотря на поддержку США, доля судов, которые ежедневно пересекают Ормузский пролив, несопоставима с довоенным уровнем. По оценке аналитической компании Lloyd’s List Intelligence, в мае интенсивность движения по этому морскому пути упала до самого низкого уровня с начала войны.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о проведении в Ормузском проливе операции «Проект Свобода» по военному сопровождению торговых и гражданских судов. Через несколько дней операция была приостановлена. Трамп объяснял это тем, что в переговорах с Ираном наметился прогресс.

По данным NBC News, приостановка была вызвана резкой реакцией Саудовской Аравии, которая запретила американцам пользоваться своими базами и воздушным пространством для осуществления операции.